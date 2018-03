Skripaľ žiadal Putina o milosť a návrat domov

Tvrdí to špiónov bývalý spolužiak.

Londýn/Moskva 24. marca (TASR) - Otrávený ruský exšpión Sergej Skripaľ žiadal ruského prezidenta Vladimira Putina o odpustenie a aby mu umožnil návrat do vlasti. V rozhovore pre britskú spravodajskú televíziu BBC to povedal Skripaľov bývalý spolužiak Vladimir Timoškov.



Timoškovi Skripaľ povedal, že "písal Vladimirovi Putinovi a žiadal ho o odpustenie a aby mu povolil vrátiť sa do Ruska, pretože tam má matku, brata, príbuzných," povedal Timoškov v rozhovore, ktorý bol uverejnený v sobotu. Timoškov ďalej nespresnil, kedy bol údajný list zaslaný.



Moskva však popriera, že by takýto list obdržala. "Nie, nie je to tak," povedal podľa DPA hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti.



Timoškov uviedol, že ho v roku 2012 bývalý dvojitý agent kontaktoval a asi pol hodiny spolu telefonovali.



Za zradcu sa podľa Timoškova ruský exšpión nepovažoval, pretože "prísahu zložil jeho vlasti, Sovietskemu zväzu, nie Rusku".



Skripaľ Timoškovovi taktiež povedal, že ľutuje, že sa stal "dvojitým agentom", pretože mu to "pokazilo život".



Skripaľa v roku 2006 odsúdil ruský súd za špionáž v prospech Británie. Do Spojeného kráľovstva sa bývalý plukovník ruskej vojenskej rozviedky GRU dostal v roku 2010 v rámci výmeny väzňov.



Na Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.