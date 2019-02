SLOVENČINA: Buď s čiarkou, alebo bez čiarky?

V prípade spojky alebo nepíšeme čiarku vtedy, keď ňou spájame dve slovné spojenia na rovnakej úrovni, to znamená, že nejde o vylučovací vzťah.

Bratislava 21. februára (TAS) - Pravidlá slovenského pravopisu hovoria, že čiarka sa píše pred druhou a každou nasledovnou zlučovacou alebo vylučovacou spojkou v priraďovacom vzťahu, ak je použitá viac ráz. Ide o spojky i – i, aj – aj, ani – ani, alebo – alebo, buď – buď, či – alebo, buď – alebo.



Závisí to od okolností i počasia, i ceny, i ochoty. Chcel by som ísť do Maroka aj Valencie, aj Londýna. Vyberiem si žltú alebo červenú, alebo čiernu farbu trička.



Pred spojkou alebo čiarku vo vylučovacom vzťahu, keď je zjavné, že buď, alebo – buď áno, alebo nie – keď sú dve skutočnosti v protiklade – môžeme aj nemusíme písať. Buď sa to uskutoční, alebo nie. A to aj v prípade, keď je prvá spojka zamlčaná. Budeš sa učiť, alebo zostaneš doma. Pôjdeme všetci, alebo nikto. Prídem buď neskoro večer, alebo až ráno. V tomto prípade protikladov čiarku môžeme dať alebo nedať, oba tvary sú správne.



V prípade spojky alebo nepíšeme čiarku vtedy, keď ňou spájame dve slovné spojenia na rovnakej úrovni, to znamená, že nejde o vylučovací vzťah. Dajte si kávu alebo čaj, nezáleží na tom. Príďte o siedmej alebo ôsmej, ako sa vám bude dať.