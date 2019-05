SLOVENČINA: Chytré a chytrejšie preklady slova smart

Aj v slovenčine je slovo chytrý spisovné a má podobné významy ako v češtine (dômyselný, dôvtipný), zároveň však obsahuje negatívny odtienok prešibanosti, prefíkanosti.

Bratislava 7. mája (TASR) - Moderné a všadeprítomné anglické „smart“ sa u nás často prekladá ako „chytrý“. Máme najmä chytré telefóny, ale aj všemožné iné chytré technologické vymoženosti, chytrých žiakov, chytrých zamestnancov, chytré trénerské ťahy... Toto slovo však často zaváňa zbytočným českým vplyvom.



Aj v slovenčine je slovo chytrý spisovné a má podobné významy ako v češtine (dômyselný, dôvtipný), zároveň však obsahuje negatívny odtienok prešibanosti, prefíkanosti, schopnosti využívať veci a ľudí vo svoj prospech – a na ich úkor. Ten je citeľný vo výrazoch chytrák, chytráctvo, prípadne aj vychytralý, hoci ten posledný nie je spisovný.



Navyše, chytrý sa v slovenčine používa pomerne zriedkavo. Podľa Slovenského národného korpusu má slovo dômyselný 1,5-násobný výskyt, bystrý takmer 10-násobný výskyt, inteligentný viac než 10-násobný výskyt a múdry viac ako 20-násobný výskyt.



V počiatkoch smartfónov si prekladatelia ešte udržiavali istý dištanc úvodzovkami („chytrý“ telefón) alebo prívlastkami (takzvaný chytrý telefón). Neskôr sa nešikovný preklad ujal: Sudkyňa Lucy Koh odmietla vydať trvalý zákaz predaja chytrých mobilných telefónov Samsung na území USA. Microsoft sa snaží o väčší rozmach na internete a rastie aj jeho pozícia na trhu s chytrými mobilmi.



Výraz sa uplatnil aj pri rôznych iných vynálezoch: Spoločnosť RSJ Invest každý mesiac pomocou chytrých počítačových algoritmov a vysokoobrátkovým investovaním zobchoduje neuveriteľných 25 biliónov dolárov. Chytré merače elektrickej spotreby sú základom pre takzvané inteligentné siete. Za základ novej „chytrej zbrane“ by Mossadu mohol poslúžiť napríklad patogén opičieho moru, ktorý je až na 95 percent geneticky identický s kiahňami, ktorých vykynoženie si ľudstvo nie tak dávno pripísalo k dobru.



V súvislosti s najmodernejšími technológiami schopnými samostatne fungovať aj pri meniacich sa podmienkach a zabezpečujúcimi komfort, bezpečnosť a zdravé prostredie pre používateľov odporúča aktuálny Slovník súčasného slovenského jazyka výraz „inteligentný“. Máme teda inteligentné prístroje, budovy, mestá, osvetlenie...



Pri pomenúvaní ľudí alebo ich činov – ak sa chceme vyhnúť negatívnemu podtónu – je okrem prívlastku inteligentný vhodné uprednostňovať napr. výrazy bystrý, múdry, šikovný, dôvtipný.



Týka sa to napríklad viet: Mám teraz okolo seba veľmi chytrých študentov, ktorí sú motivovaní, vedia samostatne pracovať a netreba s nimi celý deň sedieť v laboratóriu. Generálny manažér Pierre Lacroix pomocou chytrých výmen urobil z Avalanche mužstvo, ktoré bolo po troch rokoch schopné konkurovať špičkovým klubom v honbe za pohárom. Načasovanie vstupu Facebooku na burzu je podľa Rogersa veľmi chytré. Nový album rapera Eminema je plný psychotických, vulgárnych, ale chytrých rýmov – dosť na to, aby pobavil fanúšikov a urazil kritikov. Krajšie by znelo: mám bystrých študentov; Lacroix urobil šikovné výmeny; načasovanie vstupu na burzu je múdre; album je plný vtipných rýmov.



Samozrejme, sú prípady, keď hovoriaci môže chcieť využiť práve významový odtienok prefíkanosti: Používatelia, ktorí navštevujú váš web, majú rôzne odborné znalosti bezpečnosti, pričom sa objavia ako laici, tak veľmi znalí, chytrí jedinci, ktorých nazývame hackeri. Julia Tymošenková nasadila proti Kličkovi svoju pravú ruku – vicepremiéra Oleksandra Turčynova, ktorý ku Kličkovým plagátom Kyjev potrebuje silného starostu pridal nový slogan: Kyjev potrebuje chytrého starostu.



Za priam prešibané by sme mohli označiť úplné obídenie prekladových rébusov a vymyslenie novotvaru. Smartfóny napokon vytlačili kostrbaté chytré mobily a čakajú už len na kodifikáciu.