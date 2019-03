SLOVENČINA: Je vhodné používať časticu snáď?

Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovíčko snáď ako menej vhodné. Ide o čechizmus. Namiesto neho odporúča používať skôr výrazy ako azda, hádam, možno, vari, nebodaj.

Bratislava 5. marca (TASR) - Častice sú neplnovýznamové neohybné slová. Vyjadrujeme nimi svoj osobný postoj k tomu, o čom hovoríme. Môžu uvádzať samostatné vety alebo vetné členy a dodávajú vetám rôzne významové odtiene. Snáď je hodnotiaca častica – podobne ako častica hneď, hoci, iste, ledva, možno,...



Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovíčko snáď ako menej vhodné. Ide o čechizmus. Namiesto neho odporúča používať skôr výrazy ako azda, hádam, možno, vari, nebodaj.



Ako to vyzerá v praxi?



Nesprávne: Snáď sa vám to podarí. Správne: Azda sa vám to podarí.



Nesprávne: Budete o mne snáď ešte počuť. Správne: Budete o mne hádam ešte počuť.



Nesprávne: Snáď ťa zajtra prídem pozrieť. Správne: Možno ťa zajtra prídem pozrieť.



Nesprávne: Snáď je správne to, čo som urobila. Správne: Vari je správne to, čo som urobila.



Nesprávne: Snáď to nemyslíš vážne! Správne: Nebodaj to nemyslíš vážne!