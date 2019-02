SLOVENČINA: Píše sa čiarka pred príčastie, ovplyvňujúce význam vety?

V týchto problematických situáciách príčastia zväčša signalizujú tzv. polovetný prívlastok, čiže slovné spojenie rozvíjajúce nejaké podstatné meno.

Bratislava 7. februára (TASR) - Dilema napísať čiarku – nenapísať čiarku sa často týka činných a trpných príčastí (robiaci, robený). Patrí pred takéto slová vo vete čiarka?



V týchto problematických situáciách príčastia zväčša signalizujú tzv. polovetný prívlastok, čiže slovné spojenie rozvíjajúce nejaké podstatné meno. Takéto polopredikatívne konštrukcie nasledujú zásadne za rozvíjaným slovom. Napr. v spojení – normy na zastavenie šírenia tzv. choroby šialených kráv, prijaté Európskou úniou – sú polovetným prívlastkom posledné tri slová.



Polovetné prívlastky sa spravidla oddeľujú čiarkami; inými slovami, k nadradenému podstatnému menu sa pripájajú voľne.



Avšak neoddeľujú sa čiarkou, ak sú podstatné pre význam vety. Čiže, bez nich by nemala zmysel, alebo by sa jej zmysel podstatne zmenil (rozšíril). Ak by sme uvedené spojenie preformulovali – Španielsko v rozsiahlej miere porušuje normy prijaté Európskou úniou na zastavenie šírenia tzv. choroby šialených kráv –, už by sa polovetný prívlastok stal tesným, neoddeleným čiarkami, lebo výraz „normy“ by bol bez neho príliš vágny.



Významotvorný význam čiarky dobre ilustruje aj veta: Pôrodnica sa hrdo pýši novými zrekonštruovanými sociálnymi zariadeniami, čo iste ocení každá novopečená mamička požadujúca zvýšené nároky na hygienu. Spojenie „novopečená mamička požadujúca zvýšené nároky na hygienu“ bez čiarky znamená, že rekonštrukciu ocenia tie mamičky, ktoré majú zvýšené nároky na hygienu, pričom iné mamičky ich nemajú. S čiarkou by prívlastkové spojenie len rozvíjalo výraz „novopečená mamička“ a predpokladalo by sa, že vyššiu hygienu prirodzene požadujú všetky takéto mamičky. Práve tento význam chcel pisateľ pravdepodobne vyjadriť, a preto mal použiť čiarku.



V texte o konkrétnej rezolúcii OSN zasa môžeme čítať vetu: Izrael takto odmietol rezolúciu OSN, požadujúcu návrat Palestínčanov, a otvorene sa postavil proti generálnemu tajomníkovi OSN Butrusovi-Ghálímu. Zámeno „takto“ naznačuje, že veta je zasadená do kontextu a čitateľ už obsah rezolúcie pozná, preto polovetný prívlastok „požadujúcu návrat Palestínčanov“ môžeme považovať za rozvitie výrazu „rezolúciu OSN“ a oddeliť ho čiarkami. Ak by sme však ukazovacie zámeno vypustili a odmysleli si aj znalosť kontextu, polopredikát by bol pre význam výrazu „rezolúcia“ určujúci a neoddeľoval by sa čiarkami.



Väčšinou nám však vety nedávajú možnosť dvojakého výkladu a to, či je polovetný prívlastok pre ich význam určujúci, je zrejmé. Keď ho môžeme vynechať bez vplyvu na zmysel vety, čiarky píšeme: Hlavným pravidlom športu je pravidlo čistej hry: stará rytierska, sedliacka, vojenská, džentlmenská dohoda, odvodená od pečatiaceho podania otvorenej ruky. Podpisom Severoatlantickej zmluvy sa vytvorila aliancia 10 európskych a dvoch severoamerických nezávislých štátov, rozhodnutých vzájomne brániť slobodu každého z nich. Taliansko oplývalo nielen umeleckými dielami, ale aj množstvom profesionálnych zločincov, odhodlaných obrať krajinu o všetko, čo malo nejakú cenu.



Keď by vypustenie prívlastku menilo, prípadne nadmieru zovšeobecňovalo význam výpovede, čiarky nepíšeme: Čím známejší zákazník, tým menej ľudí pozná meno priradené k jeho číselnému kontu. Podpis argentínskej hviezdy Diega Maradonu sa objavil na petícii požadujúcej zastavenie americkej blokády proti Kube. Film Zuzany Piussi odhaľujúci zákulisie nášho súdnictva hrajú dnes o 20.00 h v bratislavskej A4-ke. Mladý muž plače počas verejnej popravy piatich Iráncov odsúdených za únos a znásilnenie. Vláda síce konštatuje, že musí „zabezpečiť učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce“, no spomenuté čísla tomu nenasvedčujú.