SLOVENČINA: Parazituje príslovka stále pri stupňovaní stále častejšie?

Vo všetkých týchto prípadoch mala byť správne použitá príslovka čoraz.

Bratislava 14. marca (TASR) - Kukučie správanie príslovky "stále" sa neprejavuje len voči príslovke "zakaždým", ale z hniezda neprávom vyhadzuje aj príslovku "čoraz". A to v polohe pred druhým stupňom prídavných mien, prísloviek a neurčitých čísloviek (lepší, lepšie, viac), keď sa vyjadruje význam „čím ďalej“.



Nie je teda správne hovoriť stále lepší, stále lepšie, stále viac – ale iba čoraz lepší, čoraz lepšie, čoraz viac (resp. čím ďalej lepší...).



Chyby tohto druhu sú typické pre hovorový prejav, ale nájdeme ich aj v publicistike: Určite ubudli fauly a hokej je stále krajší a krajší. Apple získava stále väčší podiel na trhu. Desiatky originálnych jazykov zanikli a mladá generácia javí o tradície predkov stále menší záujem. Keby platilo, že študenti sú stále horší a horší, tak dnes je tu už generácia samých zločincov a vyvrheľov. Naše výkony sú pomerne stabilizované a náš herný prejav je stále lepší. Koncoročný zábavný program SRo je stále kvalitnejší a nápaditejší.



Samozrejme, i tu je – ako vždy – rozhodujúci význam výpovede, takže sa môžu vyskytnúť aj situácie, keď je príslovka stále po boku druhostupňového prídavného mena použitá legitímne. Je to vtedy, keď nevyjadruje význam „čím ďalej“, ale plní svoju funkciu príslovky času a poukazuje na neprestajný, nepretržitý, trvalý dej alebo stav: Hollande nikdy nedostal žiadne ministerstvo a aj prívrženci vlastnej strany ho považovali za veľmi necharizmatického politika, ale pre Francúzov je stále lepší ako Sarkozy. Marketéri hovoria, že rozvod je v očiach katolíkov stále lepší, ako keď kandidát žije v mimomanželskom zväzku, hlavne, nech prebehne rýchlo a do vypočutia kandidátov sa naň zabudne. Slovenský dabing je ešte stále horší ako český.



V prvom prípade nám môže pomôcť zopakovanie prídavného mena (lepší a lepší, väčší a väčší...). Ak do vety pasuje, treba použiť príslovku čoraz. V druhom prípade môže pomôcť doplnenie častice ešte (ešte stále lepší, ešte stále väčší...). Ak je vhodné, príslovka stále je namieste.