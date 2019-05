SLOVENČINA: Vykoreníme zo slovenčiny anglické kalky? Závisí...

To, či firmy budú zvyšovať platy, závisí. Na aký účel mesto objekt využije, to závisí. Akú lehotu podnikateľ na odstránenie nedostatkov nakoniec dostane, závisí.

Bratislava 23. mája (TASR) - Prihlásiš sa na tú skúšku? Závisí... Kopírovanie anglického „it depends“ patrí medzi čoraz obľúbenejšie frázy v hovorenej reči, odkiaľ tento neslovenský zvrat preniká aj do písaných textov.



To, či firmy budú zvyšovať platy, závisí. Na aký účel mesto objekt využije, to závisí. Akú lehotu podnikateľ na odstránenie nedostatkov nakoniec dostane, závisí. Na jeseň budeme nakrúcať videoklip k niektorej pesničke z CD Album, ale ku ktorej – to závisí. Je možné, že v budúcnosti zmením pôsobisko a prestúpim do iného klubu, ale kam, to závisí.



Často je fráza „to závisí“ odpoveďou na otázku, na ktorú sa nedá odpovedať jednoducho: Dokedy sa mienite zaoberať striptízovým umením? To závisí. V našej brandži sa starne rýchlo, ale niektoré výnimky tu sú. Po 1. júli sa z vás stane voľný hráč. Budete chcieť podpísať kontrakt opäť s Devils? To závisí, ale som otvorený všetkému novému. Je rozumné zadlžovať sa počas krízy? Zobrať si na krk úver alebo hypotéku? To závisí.



Uvedené príklady ukazujú, že po slovensky sa dané významy vyjadrujú slovami: to sa ešte uvidí, to ešte neviem, to závisí od okolností, to ešte nie je isté... Prípadne treba špecifikovať: to závisí od odvetvia (zvyšovanie platov), od prístupu nového vedenia (využitie objektu v meste), od dohody (lehota pre podnikateľa), od finančnej kondície konkrétneho klienta (úver počas krízy)...



V slovenčine je sloveso závisieť predmetové, to znamená, že sa používa vo väzbe s objektom deja – v tomto prípade je to genitívna väzba s predložkou od (závisieť od niečoho). V bezpredmetovom tvare sa nepoužíva. Sú aj prípady, keď sa objektové sloveso použije s tzv. všeobecným predmetom, ktorý je zamlčaný, lebo je zrejmý zo situácie: napríklad brat učí, sestra šije, otec pije, pes hryzie. Vtedy však väčšinou nastáva aj významový posun, keď sa dej chápe ako trvalý alebo zvyčajný. Slovesa závisieť sa to netýka.



V angličtine je idióm „it depends“, prípadne v skrátenej podobe „depends“, bežný a vyjadruje, že niečo ešte nie je rozhodnuté, je to neisté, vo vývoji, závislé od situácie, kontextu, ďalších informácií a podobne. Odpoveď „it depends“ si často vyslúžia ľudia, ktorí zle sformulovali otázku, položili ju príliš všeobecne alebo príliš zjednodušene. Napríklad odpoveď na otázku, či je možné prihlásiť sa na maratón bez predchádzajúceho tréningu, začneme v štýle: to je zložitejšie, to nie je také jednoduché, to závisí od toho a onoho... Angličan v takej situácii povie: „It depends.“



Je teda zrejmé, že v tomto prípade je slovenčina rozvláčnejšia, kým angličtina ponúka jednoslovné riešenie. Azda práve ekonómia prejavu je jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré sa chytľavá frázička derie aj do nášho jazyka. Nie je to však dôvod postačujúci.