Slovenská pracovná skupina odovzdala škole v Užhorode 200 kníh

Sobrance sa spolu s vedením školy dohodli aj na ďalšej spolupráci s možnosťou dodania počítačovej techniky.

Sobrance/Užhorod 12. marca (TASR) – Slovenská pracovná skupina odovzdala 4. základnej všeobecnovzdelávacej škole I. až III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode približne 200 kníh. Určené sú pre všetkých jej žiakov. Táto vzdelávacia inštitúcia je jediná svojho druhu na Ukrajine.



Ako TASR informoval prednosta Okresného úradu v Sobranciach Boleslav Lešo, ktorý bol súčasťou pracovnej skupiny vedenej poradkyňou pre školstvo z Ministerstva vnútra SR Soňou Hanzlovičovou, spolu s vedením školy sa dohodli aj na ďalšej spolupráci s možnosťou dodania počítačovej techniky. "Zrealizovať by sme to chceli v najbližšom období. Táto materiálno-technická podpora by mala pomôcť škole udržať si nastolený trend i v ďalších rokoch," uviedol s tým, že v blízkej budúcnosti plánujú aj ďalšie spoločné aktivity. Riaditeľka im podľa jeho ďalších slov zároveň predstavila štruktúru inštitúcie, jednotlivé aktivity a prognózu na nasledujúce obdobie.



Táto samostatná plnoorganizovaná škola funguje v Užhorode od roku 2011. Podľa portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR tam v aktuálnom školskom roku pôsobia piati učitelia slovenského jazyka.