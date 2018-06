Slovensko kandiduje na člena medzinárodnej organizácie CIOFF

Kroky, pomocou ktorých Slovensko posilňuje svoju medzinárodnú pozíciu v oblasti kultúry, si zaslúžia podporu v čo najväčšej miere.

Bratislava/Myjava 20. júna (TASR) – Myjava bola v závere minulého týždňa miestom ustanovujúceho zasadnutia Slovenskej národnej sekcie CIOFF. Z iniciatívy Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava sa na zasadnutí zúčastnili zástupcovia folklórnych festivalov, inštitúcií a občianskych združení zaoberajúcich sa tradičnou ľudovou kultúrou i neprofesionálnych folklórnych kolektívov zo Slovenska.



Na zasadnutí predložili a schválili ustanovujúce materiály, zvolili členov výkonného výboru a predložili návrhy prijatia ďalších členov. Čestným prezidentom je primátor mesta Myjava Pavel Halabrín. Za prezidentku Slovenskej národnej sekcie CIOFF bola zvolená Katarína Babčáková, za viceprezidentku Viera Feriancová. Delegátkami pre folklórne kolektívy sú Barbora Morongová, Agáta Krausová a Alžbeta Lukáčová. Delegátkami pre podujatia sú Lenka Šútorová-Konečná a Eszter Juhászová.



„Kroky, pomocou ktorých Slovensko posilňuje svoju medzinárodnú pozíciu v oblasti kultúry, si zaslúžia podporu v čo najväčšej miere. Keď sa však tieto iniciatívy organizujú i so zastúpením menšín, zaslúžia si mimoriadnu pozornosť. Preto som prijal pozvanie na ustanovujúce zasadnutie Slovenskej národnej sekcie CIOFF. Bola to užitočná diskusia pre každého”, povedal na zasadnutí štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó.



CIOFF - International Council of Organizations of Folklore Festivals (Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia) bola založená 8. augusta 1970 vo francúzskom Confolens ako neprofesionálna medzinárodná mimovládna kultúrna organizácia v pôsobnosti UNESCO, v rámci ktorého má postavenie konzultanta. V súčasnosti má 63 národných sekcií po celom svete, Slovensko môže rozšíriť počet členov na 64.



TASR informovala Eszter Juhászová, metodička folklóru z Regionálneho osvetového strediska Levice.