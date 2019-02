Stavebníci dokončili most medzi Bosnou a Chorvátskom

Most dlhý 600 metrov spojil chorvátsku obec Svilaj s Bosnou a Hercegovinou. Celkové náklady prác na jeho stavbe sa odhadujú na približne 27 miliónov eur.

Záhreb 27. februára (TASR) - Bosnianske médiá v utorok oznámili, že stavebníkom sa podarilo dokončiť most ponad rieku Sáva, ktorý spája Chorvátsko s Bosnou a Hercegovinou a je súčasťou rozsiahlejšieho dopravného koridoru.



Most dlhý 600 metrov spojil chorvátsku obec Svilaj s Bosnou a Hercegovinou. Celkové náklady prác na jeho stavbe sa odhadujú na približne 27 miliónov eur. Na konštrukcii mosta sa podľa agentúry Hina v rovnakej miere podieľali obe krajiny.



Stavebné práce sa začali v septembri 2016 a most by mal byť prejazdný v septembri tohto roka.



Úrady v Bosne a Hercegovine dosiaľ postavili 100 kilometrov z plánovaného 335 kilometrového dopravného spojenia v tejto krajine, ktoré je súčasťou väčšieho paneurópskeho dopravného koridoru a ktoré má zabezpečiť cestnú komunikáciu medzi Maďarskom, Chorvátskom a Bosnou a železničné spojenie na trase Budapešť - Osijek - Sarajevo - Ploče.