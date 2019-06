ŠTEVČEK: Často sme v mnohých odboroch lepší ako české univerzity

Hosťom Pavla Demeša v relácii SVET bol rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.

Bratislava 12. júna (TABLET.TV) – Za 100 rokov existencie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave evidujeme približne štvrť milióna absolventov na rôznych typoch štúdia. Univerzita dala štátu množstvo renomovaných a špičkových vedcov, dejateľov, štátnikov, politikov, ministrov, predsedov vlád, prezidentov či prezidentku, keďže novozvolená prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová je rovnako našou absolventkou. V relácii SVET na TABLET.TV to deklaroval rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.



"Sme najväčšia, najstaršia a podľa viacerých ukazovateľov aj najlepšia vysoká škola na Slovensku. Dovolím si tvrdiť, že nie je celkom pravda, keď hovoria, že české univerzity sú lepšie a kvalitnejšie. Vždy si budem stáť za tým, že v mnohých odboroch sme lepší ako české univerzity. Možno sa len nie celkom vieme dobre predať, to bola naša doterajšia slabina," skonštatoval Števček.







Prvých sto rokov UK je spätých s českým vysokým školstvom. "Našou materskou univerzitou je Karlova univerzita v Prahe a sesterskou je Masarykova univerzita v Brne," odôvodnil. V tejto súvislosti skonštatoval, že vzťahy s českým vysokým školstvom sú vysoko nadštandardné. "Sme si blízki historicky, sociálne aj kultúrne. Nemáme rečovú bariéru, avšak, pri mladších ročníkoch ju už začíname badať," uviedol Števček.



Števček v tejto súvislosti spomenul, že o UK je záujem aj na strane zahraničných študentov, nielen z Českej republiky. "Záujem na strane zahraničných študentov o štúdium na Univerzite Komenského stúpa. Krivka ide postupne hore. Veľký záujem je najmä o štúdium medicíny. Najčastejšie majú o toto štúdium záujem grécki, nórski aj islandskí študenti. Dokonca sa hovorí, že zdravotníctvo Islandu je závislé od Univerzity Komenského,“ doplnil.



Počas 100 rokov svojej existencie udelila UK celkom 123 čestných doktorátov. "Je to veľmi slušné číslo," zdôraznil Števček. Nositeľ čestného doktorátu svojím celoživotným dielom prispel k šíreniu ideálov humanizmu, kultúrnosti, či už vo vedeckej alebo spoločenskej sfére. "Jedným z nositeľov tohto titulu je jeho svätosť Dalajláma. V októbri tohto roka udelíme čestný doktorát monackému kniežaťu princovi Albertovi," povedal exkluzívne pre TABLET.TV.



UK sa v budúcnosti plánuje viac otvoriť digitálnemu priestoru. "Ďalším okruhom priorít je absolútna otvorenosť a transparentnosť nielen vo využívaní verejných zdrojov, ale aj v tom, aby mala verejnosť prehľad o tom, akým spôsobom sa obsadzujú funkcie. Ďalším okruhom priorít je spolupráca s mestom Bratislava a nemenej dôležitou prioritou je oblasť kvality," uzavrel Števček.