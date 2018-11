Strate zraku možno predísť preventívnou prehliadkou

Podceňovanie príznakov zhoršujúceho sa zraku môže skončiť závažným oftalmologickým ochorením.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Podceňovanie varovných signálov očných ochorení môže mať nebezpečné dôsledky. Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) naznačujú, že až 90 percentám prípadov straty zraku je možné predísť včasnou diagnostikou. Prevencia je podľa lekárov základ. "Preventívna prehliadka u očného lekára vôbec nebolí, no napriek tomu sa jej ľudia stránia. Absolvovať by sme ju mali pritom bez ohľadu na vek minimálne každé dva roky," radí primár očnej kliniky NeoVízia Radovan Piovarči.



Podceňovanie príznakov zhoršujúceho sa zraku môže skončiť závažným oftalmologickým ochorením. "Ľudia problémy riešia najprv dostupnými kvapkami a mastičkami. Tie môžu pomôcť na pár dní, no progres ochorenia nezastavia a hlavne – neodhalia a neodstránia jeho príčinu," varuje oftalmológ. Vyšetrenie u očného lekára môže pritom odhaliť aj iné ochorenia, nielen tie očné. Napríklad vysoký krvný tlak, cukrovku, neurologické a onkologické diagnózy.



Aj mierne poškodenie zraku, napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus môže byť nepríjemné. S pribúdajúcim vekom je vyššie riziko nástupu sivého zákalu, ktorý v minulosti končil oslepnutím, lebo cez zakalenú šošovku nebolo možné vidieť. "Dnes už vieme toto ochorenie rýchlo a bezbolestne operovať, pričom počas jedného zákroku je možné odstrániť aj dioptrické chyby," pokračuje odborník.



Ešte závažnejšie ochorenie je glaukóm, teda zelený zákal. "Ide o veľmi zákerné ochorenie, ktoré spočiatku nesprevádzajú žiadne príznaky. Spôsobiť môže pritom trvalé poškodenie zraku až slepotu. Glaukóm postihuje zrakový nerv, a preto je včasné odhalenie ochorenia veľmi dôležité pre zachovanie zraku," priblížil Piovarči.



Podľa jeho slov je rovnako nebezpečné podceňovať aj ochorenia sietnice. Ide o zápalové ochorenia, genetické postihnutia či rôzne zmeny na sietnici, ktoré vznikajú v súvislosti s vysokým krvným tlakom, cukrovkou, obehovými poruchami alebo v dôsledku poranenia.



Dôkladné očné vyšetrenie vie odhaliť aj ďalšie nepríjemné ochorenie, ktoré sa zvykne často zamieňať za krátkozrakosť. Keratokonus postihuje rohovku, a tak sa videnie postupne zhoršuje. Primár očnej kliniky NeoVízia uviedol, že s touto diagnózou sa stretáva najčastejšie na severovýchode Slovenska.



Pre zachovanie kvalitného a zdravého zraku pritom podľa odborníkov stačí si nájsť čas a vyhľadať špecialistov, ktorí včas odhalia príznaky ochorení.