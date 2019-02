Svetový deň boja proti rakovine sa týka nás všetkých - zabojujme za seba, svoju rodinu či priateľov.

Bratislava 1. februára (OTS) - V pondelok 4. februára si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine. Tento deň poskytuje príležitosť, aby sme sa zamysleli nad tým, čo môžeme urobiť v boji proti tomuto ochoreniu. Veď len v slovenskej populácii je ročne diagnostikovaných viac ako 25 000 nových prípadov onkologických ochorení. Až takmer 70% sa vyskytuje u mužov a žien vo veku nad 45 rokov. Podľa štatistík Union zdravotnej poisťovne je najvyšší výskyt onkologických ochorení v Košickom a Nitrianskom kraji. Len v minulom roku uhradila Union zdravotná poisťovňa za liečbu onkologických pacientov viac ako 20 miliónov eur, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast až o 7 miliónov eur.



Union zdravotná poisťovňa sa dlhodobo angažuje v oblasti prevencie rakoviny a svojich poistencov už minulosti na prevenciu aktívne pozývala.V mysliach mnohých ľudí ešte stále prevažuje názor, že rakovina je neliečiteľná. Je to najmä preto, že verejnosť obvykle registruje iba úmrtie na rakovinu a vyliečení pacienti zostávajú často v anonymite. Málo sa hovorí o tom, že napríklad rakovina krčka maternice je v prvom štádiu choroby vyliečiteľná až v 94%, rakovina prsníka v počiatočných štádiách sa vylieči až u 90% pacientov, liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka je v začiatočnom štádiu tiež dobre a úspešne liečiteľná. Je to najmä vďaka pokroku vo vyšetrovacích a liečebných postupoch a pribúdajúcim novým poznatkom o správaní sa nádorových buniek. Preto je veľmi dôležité zamerať sa na aktivity smerujúce do oblasti preventívnych opatrení. „Union zdravotná poisťovňa spustila ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa už v roku 2017 svoj vlastný skríningový program založený na adresnom pozývaní poistencov na preventívne prehliadky, ktoré vybrané onkologické ochorenia pomôžu odhaliť už vo včasnom štádiu. Tešíme sa, že naše úsilie prinieslo ovocie a štát sa v tejto oblasti aj vďaka nám posunul dopredu a konečne zavádza od tohto roka celoplošný skríning. Prevencia bola vždy pre nás nosnou témou,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.





Preventívne prehliadky sú mimoriadne dôležité



V rámci preventívnych prehliadok sa vykonávajú aj špeciálne vyšetrenia, vďaka ktorým je možné včas zachytiť príznaky onkologického ochorenia. Keďže nie sú v súčasnosti povinné, veľké množstvo ľudí prevenciu zanedbáva a lekára obvykle navštívia až vtedy, keď začínajú mať vážne zdravotné ťažkosti, ktoré ich obmedzujú v práci a znižujú im kvalitu života.



„Preto je nesmierne dôležité absolvovať jednotlivé preventívne prehliadky v plnom zdraví a v zákonom stanovených intervaloch,“ hovorí špecialistka vývoja programov zdravia Union zdravotnej poisťovne, Miroslava Jurčáková.





Union zdravotná poisťovňa svojim poistencom prevenciu pripomína a odmeňuje poistencov aj lekárov



Aby sme poistencom pripomenuli, že je vhodné absolvovať preventívnu prehliadku, ponúkame im bezplatnú službu Preventívna pripomienka. „Aktivácia je možná cez našu webovú stránku, cez zákaznícke centrum, alebo osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste. V pravidelných intervaloch teda poistencom, ktorí si túto službu aktivovali, pripomíname, že je čas na prevenciu,“ spresňuje Miroslava Jurčáková. Union zdravotná poisťovňa už niekoľko rokov ako jediná posiela svojim poistencom od 45 rokov darček za dôsledné absolvovanie preventívnych prehliadok a všetkých vyšetrení, vďaka ktorým je možné odhaliť vybrané onkologické ochorenia. Za vykonanie prevencie pri dosiahnutí stanoveného percenta účasti poistencov na preventívnych prehliadkach odmeňujeme aj lekárov formou príplatku ku kapitácii, respektíve príplatku k cene bodu.



Aké vyšetrenia na včasné odhalenie rakoviny sa robia v rámci preventívnych prehliadok?



- u všeobecného lekára je to test okultného krvácania v stolici pre včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, pričom Union zdravotná poisťovňa uhrádza toto vyšetrenie pacientom nad 40 rokov,

- pri preventívnej gynekologickej prehliadke je možné vďaka cytologickému vyšetreniu steru z krčka maternice zachytiť včas príznaky rakoviny krčka maternice,

- gynekológ zároveň každé dva roky ženám vystaví žiadanku na mamografické vyšetrenie, vďaka ktorému je možné včas odhaliť rakovinu prsníka a

- pri preventívnej prehliadke u urológa sa vyšetrí množstvo PSA v krvi, ktoré je signálom prípadného nádorového ochorenia prostaty; ak je hladina PSA vyššia, urológ môže dať vyšetriť tzv. PHI (prostate health index - index zdravia prostaty), a to vďaka tomu, že ako jediná zdravotná poisťovňa uhrádzame laboratóriu špecifický marker.





Union ponúka svojim klientom aj dodatočnú pomoc - poistenie onkologických chorôb



V Union poisťovni si môže klient uzatvoriť poistenie onkologických chorôb, ktoré mu v prípade diagnostikovania rakoviny pomôže zvládnuť náročnú a často dlhodobú liečbu. Finančné prostriedky, ktoré dostane v jednotlivých fázach svojej liečby, mu umožnia zabezpečiť si doplnkovú a podpornú liečbu alebo vykryť znížený príjem počas pracovnej neschopnosti. V rámci poistenia onkologickej choroby poskytujeme takzvaný Medical second opinion (druhý lekársky názor) bezplatne.