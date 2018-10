Svitolinová na MS WTA zdolala aj Plíškovú, semifinále má na dosah

tabuľka:



1. Jelina Svitolinová 2 2 0 4:1 2



2. Karolína Plíšková 2 1 1 3:2 1



3. Caroline Wozniacka 2 1 1 2:3 1



4. Petra Kvitová 2 0 2 1:4 0

Singapur 23. októbra (TASR) - V úvodnom utorňajšom súboji na MS WTA Tour v Singapure zvíťazila dánska tenistka Caroline Wozniacka nad Češkou Petrou Kvitovou za 2:17 h v troch setoch 7:5, 3:6, 6:2 a zvýšila svoje šance na postup do semifinále, jej súperka má už len teoretickú nádej. V druhom zápase bielej skupiny si Ukrajinka Jelina Svitolinová poradila s ďalšou Češkou Karolínou Plíškovou za 1:56 h v troch setoch 6:3, 2:6, 6:3 a dosiahla druhé víťazstvo na turnaji, po ktorom má semifinálovú miestenku na dosah.Až ôsma hra zmenila dovtedy vyrovnaný priebeh, keď sa Wozniackej podarilo prelomiť podanie súperky. Obhajkyňa titulu podávala za stavu 5:3 na víťazstvo, ale následne aj ona pri svojom servise zaváhala, keď navyše nevyužila setbal. Napokon však Dánka po brejku v dvanástom geme ukoristila prvý set. V druhom dejstve Wozniackej kompletneservis, ktorý stratila až štyrikrát. Do rozhodujúceho setu však vstúpila Dánka ako vymenená, vďaka brejku viedla 2:0 a neskôr po ďalšom už 4:1. Za stavu 5:2 premenila pri svojom podaní hneď prvý mečbal.povedala Wozniacka. Jej súperka urobila až 40 nevynútených chýb.Svitolinová v šiestej hre prelomila podanie súperky a aj vďaka tomu doviedla úvodný set do víťazného konca. V druhom dejstve sa jej odplatila Plíšková rovnakou mincou - brejkom v šiestom geme a následným dopodávaním do vyrovnania na 1:1 na sety. V rozhodujúcom dejstve si Svitolinová vďaka aktívnej hre a presnému servisu vybudovala náskok 4:0. Potom zvoľnila a dopustila sa ľahkých chýb, ale napokon si poradila aj s druhou českou tenistkou na prestížnom podujatí.povedala Svitolinová.- Karolína Plíšková (7-ČR) 6:3, 2:6, 6:3- Petra Kvitová (4-ČR) 7:5, 3:6, 6:2