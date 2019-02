Syndróm karpálneho tunela prerastá do civilizačnej choroby, pacientom s týmto ochorením však svitá na lepšie časy.

Bratislava 14. februára (OTS) - Patrí medzi najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú zápästie a ruku. Syndróm karpálneho tunela naberá v súčasnosti rozmery civilizačnej choroby. Postihuje najmä ľudí, ktorí pracujú manuálne a stereotypne. Avšak v poslednom období sa čoraz častejšie vyskytuje aj u ľudí pracujúcich s počítačom, ktorí nesprávne držia „myšku“. Prejavuje sa nočnými bolesťami, oslabením ruky, či tŕpnutím prstov. Po vyčerpaní všetkých možností konzervatívnej liečby, medzi ktoré sa patria lieky, rehabilitácia, či injekcie kortikoidov, nastupuje operačná liečba, ktorá sa doteraz robila len chirurgicky.



V poslednom období nastupuje nová moderná a šetrnejšia metóda – endoskopia, ktorú využívajú chirurgické metodiky v mnohých terapeutických postupoch v rámci chirurgie, ortopédie, či traumatológie. Takou je aj endoskopia karpálneho tunela. Endoskopické riešenie syndrómu karpálneho tunela je preťatie takzvaného priečneho väzu zápästia, ktorý spôsobuje tlak na nerv, a jeho uvoľnenie. Je tým vytvorený základný predpoklad pre úľavu od tŕpnutia prstov, bolestí, od neschopnosti udržať predmety v ruke a aj od bezsenných nocí, kedy ruka tŕpne a dochádza k nespavosti a nepohodliu pacienta. Takáto operácia je kratšia, bezpečnejšia a minimálne invazívna. Výhodou pre pacienta je aj to, že pooperačný priebeh je bez akejkoľvek fixácie ruky a potrebné je len sterilné krytie ranky bežnou náplasťou. Pacient po zákroku okamžite začína s precvičovaním ruky a prstov. Návrat do bežného pracovného života je pomerne krátky a bežne sa pohybuje od jedného do troch týždňov.



„V Union zdravotnej poisťovni nám záleží, aby naši poistenci mali k dispozícií modernú, kvalitnú a najmä bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Preto sme túto novú bezbolestnú a efektívnu operačnú metódu od 1. januára 2019 zazmluvnili vo všetkých chirurgických zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková.



Endoskopická operácia karpálneho tunela je považovaná za adekvátnu alternatívu ku klasickej chirurgickej metóde. Výhody endoskopickej operácie sú jednoznačné: minimálna invazivita len s drobnou rankou na zápästí, rýchlejšie zhojenie, krátka operačná doba (približne 5 minút), bezpečnosť celej procedúry a skorá rekonvalescencia. Endoskopický zákrok ocenia najmä diabetici, pacienti s metabolickými ochoreniami s problematickým hojením rán, pacienti s pridruženými ochoreniami, ako aj mladí ľudia s potrebou skorého návratu do práce.