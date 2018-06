Sysľom sa v Slovenskom krase darí, rozširujú sa na nové plochy

V pôvodnej kolónii začína byť sysľom tesno.

Bratislava 9. júna (TASR) - Sysľom pasienkovým sa v dvoch obnovených lokalitách v Slovenskom krase - Gemerskej Hôrke a Hrhove aj naďalej darí, zimu prežilo približne 330 jedincov. Informuje o tom mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ktorá to považuje za veľký úspech. Keďže v pôvodnej kolónii začína byť sysľom tesno, rozširujú sa na nové plochy, ktoré boli v rámci ochranárskeho projektu vyčistené od náletov kríkov a stromov.



"Výsledky správneho hospodárenia a prikrmovania sú mimoriadne potešujúce – v Gemerskej Hôrke sme zachránili sysle pred vyhynutím a dnes ich je tam už takmer 100. V Hrhove sme začínali s počtom približne 70 jedincov, pričom dnes je ich tam okolo 250," hovorí Ervín Hapl z RPS.



Ochranári aktuálne vo viacerých lokalitách pozorujú mláďatká, ktoré sa učia chodiť a samostatne prijímať potravu. "Všade je situácia veľmi dobrá a zdá sa, že mláďat bude tento rok veľa. V rámci projektu sme tieto milé hlodavce prikrmovali po zimnom spánku, podporené boli tiež samice počas gravidity. Obľubujú slnečnicu, ovos a jablká," približuje ochranár.



Aj keď prvé mláďatá sa objavili už koncom mája, stále je to neskôr, ako po iné roky. "Aktuálna sezóna je vzhľadom na chladné jarné počasie a neskorší nástup oteplenia oneskorená o viac ako dva týždne," vysvetľuje Hapl. Ochranári preto veria, že obydliam sysľov sa vyhnú prietrže, ktoré by mohli zaliať ich nory. To sa stalo napríklad v roku 2016, keď dažde vytopili 17 syslích mláďat. Tých sa však ochranárom podarilo zachrániť.