Tabak zničí srdcia - zdôrazňuje WHO k téme Svetového dňa bez tabaku

Ženeva 31. mája (TASR) - Na tabak a choroby srdca je v roku 2018 zameraná kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. Pripadá na 31. mája a jeho motto znie "Tabak zničí srdcia. Rozhodnite sa pre zdravie, nie pre tabak". Hlavným cieľom tohtoročnej kampane je znížiť počet úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia súvisiace s fajčením, informovala WHO na svojej webovej stránke.



Každý rok pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku poukazuje WHO s partnermi na riziká vyplývajúce pre zdravie človeka v súvislosti s fajčením. Zároveň sa pravidelne obracia na politikov, aby zaviedli účinné opatrenia na znižovanie spotreby cigariet a ďalších tabakových výrobkov.



Podľa WHO v súčasnosti na následky fajčenia zomiera každý desiaty človek na svete. Preto cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o spojitosti tabaku a srdca a o vzniku srdcovocievnych ochorení v dôsledku fajčenia.



Od roku 1987, keď WHO zaviedla Svetový deň bez tabaku, bojuje táto svetová organizácia proti fajčeniu. Požívanie tabakových výrobkov patrí medzi epidémie, ktorým sa dá predchádzať.



Nikotín je vysoko návyková látka. Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18. roku života.



Cigaretový dym obsahuje približne 7000 rôznych látok s účinkom na organizmus. Ide o pevné častice a plyny, napríklad nikotín, decht, oxid uhoľnatý, formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, močovinu, voľné radikály, čpavok, nikel, arzén, kadmium a ďalšie.



Na Slovensku sú nefajčiari chránení Zákonom o ochrane nefajčiarov.