Tajmazov prišiel pre doping o druhé olympijské zlato

Uzbecký zápasník Artur Tajmazov získal 11. augusta 2012 na OH 2012 v Londýne zlatú medailu vo voľnom štýle v kategórii do 120 kg.

Uzbekovi už v roku 2017 odobrali zlato z OH 2008 v Pekingu, vtedy pri opätovnej kontrole našli v jeho vzorke okrem Oral Turinabolu aj stanozolol.

Berlín 23. júla (TASR) - Uzbecký zápasník Artur Tajmazov prišiel v utorok pre dopingové previnenie o zlatú medailu, ktorú získal vo voľnom štýle do 120 kg na OH 2012 v Londýne. Pozitívny nález odhalili pri opätovnom testovaní vzoriek, Tajmazov pred siedmimi rokmi užil zakázanú látku Oral Turinabol.



Uzbekovi už v roku 2017 odobrali zlato z OH 2008 v Pekingu, vtedy pri opätovnej kontrole našli v jeho vzorke okrem Oral Turinabolu aj stanozolol. V zbierke mu zostali zlato z Atén 2004 a striebro zo Sydney 2000 (do 130 kg). Informovala o tom agentúra DPA.