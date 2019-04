Kužmová zničila Maiovú novou zbraňou, precíznymi stopbalmi

Lipták pochválil slovenskú dvojku za variabilnú hru.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Pred začiatkom antukovej sezóny sa slovenská tenistka Viktória Kužmová rozhodla zaradiť do svojho repertoára stopbaly. Vo fedcupovom súboji proti Brazílii sa ukázalo, že to môže byť jej veľká zbraň. Precíznymi dropšotmi neraz zaskočila jednotku juhoamerického tímu Beatriz Haddadovú Maiovú a v AXA aréne bratislavského NTC získala pre Slovensko druhý bod.



"V uplynulých mesiacoch som s mojím koučom Michalom Mertiňákom dosť trénovala stopbaly a aj na turnajoch som sa snažila skrátiť výmeny. Pred zápasom proti Brazílii sme sa s kapitánom fedcupového tímu Maťom Liptákom bavili o tom, že ich proti Haddadovej Maiovej budem často využívať, keďže Brazílčanka je vysoká a môže mať problémy dobehnúť loptičku. Som rada, že to vyšlo," uviedla pre TASR Kužmová.



Lipták pochválil slovenskú dvojku za variabilnú hru. "Bol som prekvapený, že Haddadová Maiová bola dosť stiahnutá a pohybovala sa ďaleko za základnou čiarou. Pokryla dosť veľkú časť dvorca, no čakal som, že bude hrať agresívnejšie. Bola skôr trpezlivejšia a snažila sa hrať na dĺžku. Skrátenia hry boli zo strany Viki veľmi efektívne a pomohli jej pri finálnych loptách," zdôraznil šéf slovenskej lavičky.