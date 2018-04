TOMÁŠ: Dúfam, že sa celá krajina raz dozvie pravdu o vražde J. Kuciaka

Sociálna politika Smeru je konzistentná a čo je dôležité, vždy sme dodržali, čo sme sľúbili. Ak nám niekto vyčíta, že pripravujeme sociálny balík, nie je to veľmi fér, povedal v TABLET.TV Erik Tomáš.

Bratislava 28. apríla (Teraz.sk) – Hoci doteraz nie je známy vrah a motív vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, v mediálnej oblasti sa podľa poslanca NR SR Erika Tomáša (Smer-SD) vytvorila nebezpečná „skratka“ v podobe asociácie, že kauza nejako súvisí so Smerom-SD. Tak to však podľa neho vôbec nemusí byť.



„Stal sa ohavný trestný čin, ktorý sa stať nemal, a celá krajina, hádam s výnimkou vrahov, si želáme, aby bol tento trestný čin objasnený. Ja si dokonca myslím, že od záverov tohto vyšetrovania môže veľa závisieť, aj ďalší politický vývoj,“ povedal Tomáš v diskusii na TABLET.TV.



Dodal, že široký medzinárodný tím vyšetrovateľov je podľa neho zárukou objektívnosti vyšetrovania, ktoré pracuje s viacerými verziami, pričom súvislosť v prácou Jána Kuciaka je jednou z nich. „Ani ja, vy, novinári, či celá krajina nebude mať pokoj, kým tieto vraždy nebudú vyšetrené. Som rád, že bol zriadený medzinárodný vyšetrovací tím. Je dôležité túto vraždu dôveryhodne a nespochybniteľne vyšetriť. Závery vyšetrovateľov môžu mať oveľa širší kontext, ako len trestnoprávny,“ uviedol poslanec.



Tvrdí, že verzia o motíve, ktorý vyplýva z investigatívnej práce novinára, je legitímna, časť médií, aj prezident SR Andrej Kiska však nečakali na závery vyšetrovania a hneď tlačili kauzu do politickej roviny. „Ak sa bavíme o skratkovitom videní, veľmi nebezpečná skratka, ktorá sa vytvorila v mediálnej oblasti, je skratka „vražda – Smer“. Keď sa rozprávam s kolegami novinármi, tvrdia mi, že to takto vôbec nebolo myslené,“ povedal Erik Tomáš.



„Malo sa v tejto situácii postupovať zodpovednejšie. Nie tancovať na hroboch týchto dvoch mladých ľudí, ale možno počkať aspoň na závery vyšetrovania. Ale aj pýtať sa a tlačiť na kompetentné orgány, čo robia a prečo robia. Ja dúfam, že sa celá krajina raz dozvie pravdu,“ podčiarkol.







Podľa Erika Tomáša je aj z politického hľadiska dôležité vedieť kto a prečo oboch mladých ľudí zavraždil. Prezident Andrej Kiska sa však podľa neho v minulosti snažil význam motívu trestného činu bagatelizovať.



„Prezident počas prvého týždňa po tom, čo sa objavila informácia o tejto vražde, lyžoval v Rakúsku. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby premiér Robert Fico (Smer-SD) päť dní po vražde ešte lyžoval v Rakúsku, akej kritike by bol podrobený,“ povedal Tomáš.



„Tvrdil, že riešením tejto krízy sú buď predčasné voľby alebo zásadná rekonštrukcia vlády s vyslovovaním dôvery v parlamente. Teda okamžite narážal na demisiu premiéra bez toho, že by sa vedelo, čo sa presne stalo, aký bol motív vraždy. Dokonca tvrdil, že na motíve nezáleží, čo je pre nás úplne nepochopiteľné. Namiesto toho, aby sa pokúsil situáciu upokojiť, prípadne si predvolal, ako to urobil premiér, všetky bezpečnostné zložky, prilial olej do ohňa a prípad politizoval,“ dodal.





Kauzy a nová ministerka

Podľa Erika Tomáša sa prípad vraždy politizovať nemal, to však neznamená, že nemal byť impulzom pre intenzívnejšie vyšetrovanie káuz, o ktorých novinár písal pred svojou smrťou. „Otázky vyplývajúce z toho, o čom Ján Kuciak písal, vznikali oprávnene,“ povedal.



„Chcem sa vyjadriť aj k prípadu čerpania agrodotácií na východnom Slovensku, o ktorom písal Ján Kuciak. Podľa mňa nie je dôležité vyšetriť len vraždu, ale aj túto kauzu, o ktorej písal ako o jednej z posledných. Sám pochádzam z východného Slovenska, ak sa potvrdia praktiky, o ktorých farmári hovorili aj na stretnutí s ministerkou Matečnou, je potrebné dôsledne vyvodiť zodpovednosť a vyšetriť tento prípad,“ podčiarkol.



Na otázku, prečo na riešenie problémov na východe netlačili už skôr, odpovedal, že ako politik nechce hodnotiť, čo doteraz riešila alebo neriešila polícia a prokuratúra. „Ale to, čo vyplávalo na povrch, vyzerá veľmi nepekne a je potrebné sa s tým vysporiadať nielen v trestnoprávnej, ale aj politickej rovine. Ja som východniar, politik, ktorý sa na východné Slovensko vracia a vôbec som tieto informácie nemal. Pokiaľ to nebude vyšetrené, nepomôže to dôveryhodnosti polície, prokuratúry, ani politických síl,“ povedal Tomáš.



V komplikovanej pozícii bude podľa neho nová ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Ako ministerka síce nemá právomoc zasahovať do vyšetrovania káuz, môže však vytvárať podmienky na to, aby išlo čo najefektívnejšie. Médiá aj aktivisti na uliciach na ňu podľa neho začali vyvíjať tlak ešte skôr, ako nastúpila do funkcie.



„Pri všetkej úcte k organizátorom protestov, nie je možné, aby organizátori určovali, kto má a kto nemá byť minister vnútra. Na to nemajú mandát od voličov,“ tvrdí Tomáš.



„A prekáža mi aj to, že sa ministrom nedá ani elementárnych sto dní, alebo určitý čas na to, aby ukázali, či vedia, alebo nevedia pracovať, ale už vopred sa kádruje, kto môže a kto nemôže byť ministrom,“ dodal.





Protesty

Zástupcovia Smeru-SD podľa neho „absolútne rešpektujú právo ľudí zhromažďovať sa, protestovať a slobodne vyjadrovať názory“.



„Ale žiadame všetkých, aby rešpektovali aj názor väčšiny, ktorá ostala doma a možno má na tieto veci iný názor,“ zdôraznil Erik Tomáš.



„Je logické, že na námestiach je väčšina ľudí, ktorí nesympatizujú s našou stranou alebo vládnou koalíciou a tie námestia pomerne jasne vyjadrujú svoj názor v tom zmysle, že žiadajú predčasné voľby. Ale chcem sa ich opýtať, kto má byť alternatívou k súčasnej vláde? Pán Matovič, ktorý dokáže kopnúť aj do mŕtveho bývalého dvojnásobného predsedu parlamentu? Boris Kollár, o ktorého stykoch s mafiou hovoria autentické dokumenty Národného bezpečnostného úradu? Má byť ministerkou zdravotníctva pani Cigániková?,“ pýta sa.



„Jeden známy politológ povedal, že akoby sa na Slovensku hľadala alternatíva voči Smeru aj k súčasnej opozícii. Ja zmysluplnú alternatívu k súčasnej koalícii nevidím. A aj pán prezident napokon vymenoval novú vládu na báze troch koaličných strán,“ zdôraznil poslanec.



Reakcia Smeru

Voliči a sympatizanti Smeru-SD podľa neho počas posledného mesiaca stále intenzívnejšie vyzývajú členov tejto strany, aby viac komunikovali a bránili svoje postoje voči tlaku médií. „Jedným zo záverov snemu Smeru-SD bolo, že sme zanedbali komunikáciu smerom k našim voličom a preto to chceme robiť inak a chceme sa pobiť za našu pravdu. A vysvetľovať naše postoje k tejto veci,“ poznamenal poslanec.



„Cítime dvojaký meter väčšiny médií voči nám a prezidentovi,“ tvrdí Tomáš. Smer-SD v dôsledku kauzy preferenčne viditeľne poklesol a pracovný snem mal podľa Tomáša slúžiť aj na hľadanie východísk, ako tento stav zvrátiť. „Prepad je logickým vyústením situácie na Slovensku, kedy bola verejnosť neuveriteľným spôsobom masírovaná proti strane Smer-SD. Táto strana je už veľmi dlho vo vláde a prirodzená únava materiálu sa stretla s touto extrémnou udalosťou. To sa podpísalo pod preferencie Smeru,“ priznáva Tomáš.



„Ale opozícia na tom preferenčne nezískala, čo len potvrdzuje moje slová o tom, že asi pre väčšinového voliča nepredstavuje alternatívu. S aktuálnymi približne dvadsiatimi percentami sa dá pracovať a žiť, čo by iné strany dali za takúto podporu. Aj preto bol zvolaný pracovný snem, aby sa situácia analyzovala, aby sme už neklesali a, naopak, pokúsili sa nejakých voličov vrátiť do nášho košiara,“ dodáva.



Tézu, podľa ktorej je pripravovaný vládny sociálny balík snahou o kupovanie voličov, Erik Tomáš zásadne odmietol. „Sociálna politika Smeru je konzistentná, už minulosti sme prijali viacero sociálnych balíkov, a čo je dôležité, vždy sme dodržali, čo sme sľúbili. Ak nám niekto vyčíta, že pripravujeme sociálny balík, nie je to veľmi fér. Naše heslo je, že keď sa štátu darí, treba sa s ľuďmi o to podeliť,“ uviedol.



„Nasledujúce dva roky môžeme pokojne nazvať rokmi zvyšovania platov. Mali by sa výrazne zvýšiť platy pracujúcich v štátnom a verejnom sektore. Hlásime sa k razantnému navyšovaniu minimálnej mzdy. Aj pokles nezamestnanosti spôsobí, že firmy budú súťažiť o zamestnancov,“ poznamenal.



Erik Tomáš nepotvrdil, ale ani nevyvrátil informácie, podľa ktorých by sa predseda Smeru-SD Robert Fico mal stať aj predsedom poslaneckého klubu strany. „Tým, že Robert Fico povedal, že chce mať väčšiu zodpovednosť, už niečo naznačil. Ja to hovoriť nebudem, keď to bude aktuálne, povie to pán predseda sám,“ uzavrel.