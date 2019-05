Trápia vás kŕče? Vyskúšajte magnézium

Foto: Magnerot

Bratislava 14. mája (OTS) - Pomáha nášmu organizmu zvládať náročné obdobia a my často ani netušíme, že práve magnéziu vďačíme napríklad za to, ako sa naše telo vysporiada s nepríjemnými kŕčmi.Tie menštruačné nás prevádzajú od dospievania a prichádzajú so železnou pravidelnosťou. Niektoré z nás majú to šťastie, že si ich takmer ani nevšimnú, no väčšina žien každý mesiac bojuje s nepríjemnými kŕčmi. Každá z nás sa s nimi vyrovnáva po svojom. Niekto si jednoducho vezme deň voľna a svoje nepríjemnosti prečká. Užitočným pomocníkom môže byť napríklad hormonálna joga alebo podobné cvičenia. Relax, uvoľnenie a zásoba tabletiek proti bolesti sú povinnou výbavou každej ženy. Ako by sme ešte mohli proti kŕčom bojovať? Jedným z riešení je aj magnézium. Je to užitočný doplnok, ktorý dokáže pomôcť nie len pri kŕčoch, ale aj mnohých iných problémoch. Skúšali ste ho už?Magnézium je z hľadiska fungovania ľudského tela nenahraditeľné. Dlhodobé nedostatky horčíka môžu byť spojené s rôznymi problémami od ťažkostí kardiovaskulárneho charakteru až po spomínané kŕče a depresie.Povedzme si to trochu odbornejšie. Magnézium je významný minerál podieľajúci sa na množstve životne dôležitých procesov v bunkách nášho organizmu. Podieľa sa na tvorbe ATP, ktorý je zdrojom energie pre kontrakciu svalovej bunky a zabezpečuje aktívny transport iónov cez membrány. Je tiež zodpovedné za aktívny mimobunkový transport kalcia, čo je podstatou svalovej relaxácie. Zjednodušene povedané: magnézium môže pomôcť v prevencii a liečbe predmenštruačnej migrény, pri hypertenzii a na zmiernenie prejavov kŕčov. Je tiež dôležité pre správu funkciu ľudského tela z hľadiska bezproblémového fungovania i relaxácie svalov.Prijímame ho, tak ako všetky dôležité prvky, predovšetkým v strave. Tá by však mala byť komplexná – teda obsahujúca okrem iného aj magnézium a správne vypestovaná a pripravená. Pokiaľ ide o podiel magnézia v strave, môžeme ho nájsť v ovocí a zelenine ako sú ďatle, banány, marhule, špenát, hrach, mandle, kešu orechy. Obsahujú ho tiež ryby a kuracie mäso. Ak sa nachádzame v situácii, ktorá vyžaduje zvýšený prísun magnézia a chceme zabezpečiť nášmu telu jeho dostatok, mali by sme porozmýšľať nad doplnkovým magnéziom.Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie a nezaťažuje organizmus. Veľmi užitočným nosičom je kyselina orotová . Jej asi najväčšou výhodou je, že je prírodného, biologického pôvodu. Nachádza sa totiž v zelenine, alebo aj v kolostre a mlieku a naše telo si tak s ňou vie veľmi dobre poradiť. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.