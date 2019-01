Trenčín a investor chcú pokračovať v projekte dopravného terminálu

Zámer vybudovať dopravný terminál v priestoroch autobusovej a železničnej stanice v Trenčíne vznikol v roku 2013. Jeho súčasťou malo byť aj obchodné centrum, hovorilo sa o celkovej investícii viac ako 100 miliónov eur.

Trenčín 23. januára (TASR) – Mesto Trenčín a investičná spoločnosť SIRS - Development chcú pokračovať v revitalizácii územia autobusového nástupišťa a železničnej stanice v Trenčína. Vyplýva to zo stredajšieho rokovania primátora Trenčína Richarda Rybníčka a majiteľa spoločnosti SIRS Georga Trabelssieho.



Zámer vybudovať dopravný terminál v priestoroch autobusovej a železničnej stanice v Trenčíne vznikol v roku 2013. Jeho súčasťou malo byť aj obchodné centrum, hovorilo sa o celkovej investícii viac ako 100 miliónov eur. Trenčianske mestské zastupiteľstvo zmenilo v roku 2015 pre terminál územný plán, čím odobrili jeho výstavbu. Mesto spoločnosti SIRS predalo pozemky. Podľa mesta investor nedodržal podmienku, že do dvoch rokov od návrhu na územné konanie zdokumentuje právo na výstavbu, a tak pred rokom odstúpilo od kúpnych zmlúv. Spoločnosť SIRS sa obrátila na súd. Na trenčianskej radnici i medzi poslancami sa hovorilo o definitívnom konci projektu.



Podľa Rybníčka sa stretnú mestskí architekti s architektmi investora a obnoví sa diskusia o možnosti výstavby terminálu. "Dohodli sme sa, že ideme opätovne pokračovať v diskusii o termináli. Možno sa budú meniť niektoré vzťahy, dopravné riešenia. Mesto bude robiť všetko pre to, aby sme v najbližších mesiacoch mali jasný názor na to, či existuje spôsob, ako sa to dá postaviť," priblížil Rybníček s tým, že obe strany majú záujem, aby územie nezostalo v takom stave, v akom je. Zdôraznil, že záujmom mesta je, aby sa súdny spor s investorom skončil.



Podľa Trabelssieho sa s Rybníčkom zhodli na tom, že územie je pre Trenčín unikátne a treba nájsť projekt, ktorý splní potreby obyvateľov mesta a zúži sporné momenty vo vzťahu k priľahlému parku, k doprave. "Projekt sa prekope, aby naplnil funkčnosť dopravného terminálu a zároveň bol bránou do Trenčína. Vítam ochotu primátora, že mestskí architekti budú súčinní s naším tímom," zdôraznil Trabelssie.



S výstavbou terminálu sa malo začať v roku 2016, dokončený mal byť v roku 2020. "Nerád by som sa vracal k tomu, čo bolo. Každý spor má nejaké dôvody z oboch strán. Treba urobiť hrubú čiaru. Dnes sú už jasnejšie kontúry rozvoja toho územia, čo v minulosti nebolo. Máme lepší obraz o tom, čo tam chceme dať a verím, že vďaka spolupráci vznikne niečo unikátne," doplnil Trabelssie.



Spoločnosť SIRS podľa Trabelssieho uspela v súťaži na rekonštrukciu železničnej stanice, ktorá mala byť súčasťou terminálu, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) však zmluvu investorovi vypovedali a podľa Trabelssieho hrozí ďalší súdny spor. Rybníček i Trabelssie sa zhodli na tom, že treba obnoviť rokovania so ŽSR, aby prehodnotili svoj názor.



"ŽSR mali so železničnou stanicou (ŽST) Trenčín zámer revitalizovať túto stanicu v spolupráci so súkromným investorom formou koncesnej zmluvy tzv. revitalizáciou. Súťaž na revitalizáciu ŽST Trenčín bola vyhlásená ešte v roku 2011 a od roku 2012 prebiehali rokovania o uzavretí zmluvy. Navrhovaná koncesná zmluva mala riešiť investíciu do ŽST zo strany víťazného uchádzača (SIRS Develeopment a.s.) v predpokladanej výške 2,159 milióna eur s možnosťou užívania komerčných priestorov ŽST na obdobie 30 rokov. Nakoľko sa v priebehu ďalších rokovaní počas rokov 2012-2017 nedosiahol obojstranný konsenzus na uzavretí zmluvy, ŽSR oznámili v roku 2018 partnerovi pre revitalizáciu – spoločnosti SIRS Development a.s., že ukončujú rokovania o uzavretí revitalizačnej zmluvy a rekonštrukciu stanice nebudú realizovať v zmysle ich predloženého revitalizačného projektu. O opätovnom vyhlásení súťaže na revitalizáciu momentálne ŽSR neuvažujú. Vzhľadom k uvedenému, ŽSR v budúcnosti pristúpia k rekonštrukcii ŽST investičným počinom z vlastných zdrojov," uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč.



"I keď ide o vzťah pána Trabelssieho so ŽSR, ja budem tiež lobovať za to, aby ešte zvážili svoje rozhodnutie. Ja už tiež strácam trpezlivosť so ŽSR, za osem rokov je tam šiesty generálny riaditeľ, každý mi rozpráva niečo iné. Budem žiadať jasnú odpoveď, čo bude so železničnou stanicou v Trenčíne," zdôraznil Rybníček.