UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Železničná stanica Bratislava-Petržalka

Železničná stanica Bratislava-Petržalka

Železničná stanica Bratislava-Petržalka Foto: Vovlaku.sk

Bratislava 21. júl (Teraz.sk/Vovlaku.sk) - Pred týždňom sme vám umožnili pozorovať trať z hľadiska rušňovodiča na trase z Bardejova do Prešova. Teraz vám predstavíme železničnú stanicu Bratislava-Petržalka. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku.To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk je jediná petržalská železničná stanica. Nachádza sa medzi Kopčianskou ulicou a Panónskou cestou. Postavili ju v roku 1897. Po zrušení oboch tratí do Rakúska, po druhej svetovej vojne, jej význam z hľadiska osobnej dopravy upadol a dlhé roky tu jazdili najmä nákladné vlaky. Situácia sa zmenila v 90. rokoch 20. storočia, keď ju od základu prestavali. Opätovne ju uviedli do prevádzky dňa 10. júna 1998. Svojou modernou architektúrou a výrazným vzhľadom sa zaradila medzi najkrajšie vlakové stanice.V stanici do decembra 2010 zastavovali medzinárodné vlaky smerujúce do Maďarska, Poľska a Česka. Bola, ako aj pre veľmi malý počet vnútroštátnych vlakov.Od zmeny cestovných poriadkov v decembri 2010 boli zrušené všetky vlaky do Maďarska a obmedzené vnútroštátne vlaky do stanice Bratislava-Nové Mesto. Od decembra 2011 zrušili aj všetky osobné vlaky v úseku Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka. Potom v v stanici Bratislava-Petržalka zastavovali len regionálne vlaky z Viedne a do Viedne.a od zmeny cestovného poriadku v roku 2018 pribudlo nové spojenie v rámci mesta, a toPremávať bude cez Prístavný most, kadiaľ šesť rokov vlak nejazdil.Väčšina osobných vlakov jazdí z koľají č.8 a č.10, čiže z 1. nástupišťa.Podľa plánov by sa táto stanica mala stať stanicou jednej vetvy európskej siete vysokorýchlostných vlakov, ktorá spojí Bratislavu s Mníchovom a Parížom.Z technického hľadiska je stanica zaujímavá tým, že sa v nej stretajú– juhoslovenská 25 kV/50 Hz a rakúska 15 kV/16,7 Hz.Stanicu spája s centrom mesta pešia a cyklistická trasa Petržalské korzo.Systém koľajovej dopravy v Petržalke v rokoch 1914 –až 1945 dopĺňal aj hybrid električky a vlaku nazývanýwikipedia.org, vlaky.net