Úspešný tréner Gasset končí v St. Etienne pre spory s vedením

Paríž 21. mája (TASR) - Tréner Jean-Louis Gasset ukončí pôsobenie vo francúzskom futbalovom prvoligistovi St. Etienne pre spory s vedením klubu. "Prišiel som sem, aby som splnil misiu a myslím si, že spolu s asistentom Ghislainom Printantom sme dostali klub tam, kam patrí," citovala slová 65-ročného kouča agentúra AFP. "Rád by som videl Ghislaina na mojom mieste, ale nie je mojou úlohou vyberať trénera. On má však výhodu, je skúsený a trénoval v najvyššej súťaži," dodal. Podľa medializovaných informácií sú dôvodom sporu financie na letné posily.



