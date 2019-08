V Belgicku narastá počet dobrovoľných darcov orgánov

Vlani v bruselskej nemocnici Erasme vykonali viac ako 200 transplantácií.

Brusel 13. augusta (TASR) - Darcovstvo orgánov zaznamenalo v roku 2018 v Belgicku nevídaný rozmach, keď úrady zaregistrovali najmenej 85.000 nových potenciálnych darcov. Uviedla to v utorok televízna stanica RTBF.



Tento nečakaný nárast je podľa RTBF spôsobený opakovanými informačnými kampaňami, ale aj výzvou zaregistrovať sa na zoznam darcov, ktorá bol predložená belgickým voličom v rámci vlaňajších komunálnych volieb.



V Belgicku platí zákon, podľa ktorého je každý občan potenciálnym darcom orgánov. Avšak v súlade s lekárskou etikou musia lekári o odbere orgánov vopred informovať rodiny zosnulých. V približne 20 percentách prípadov sa stane, že pozostalí odmietnu dať súhlas na odobratie orgánov.



Aby sa takýmto situáciám zabránilo, občania sa môžu ešte počas života zaregistrovať na zoznam darcov v obci, kde majú trvalý pobyt. V súčasnosti na tomto zozname figuruje takmer 350.000 Belgičanov.



"To všetko však nestačí," vysvetlila vedúca oddelenia transplantácie v bruselskej univerzitnej nemocnici Erasme Hospital Martine Antoinová. Podľa nej by sa malo o význame darcovstva hovoriť v rodinách, aby sa vedeli pozostalí ľahšie rozhodovať, keď dôjde k nejakej dráme.



Belgicko patrí do siete Eurotransplant, ktorú tvorí osem európskych krajín - Belgicko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a Slovinsko. Avšak aj napriek veľkému nárastu počtu zapísaných darcov sa počet transplantácií v Belgicku zvyšuje len mierne.



V rámci ôsmich členských krajín Eurotransplant viac ako 14.000 ľudí čaká na vhodného darcu a na operáciu, ktorá zlepší kvalitu ich života alebo im zachráni život. Najvyššiu mieru darcovstva medzi krajinami siete Eurotransplanu malo v rokoch 2016 a 2017 Chorvátsko - 35,8 respektíve 31,8 darcov na milión obyvateľov.



Týmto fenoménom sa zaoberá aj Európska únia, kde od roku 2010 existuje smernica požadujúca zriadenie národných orgánov, ktoré dohliadajú na činnosti od darcovstva až po transplantáciu v každej krajine. Únia má tiež Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov, ktorý predvída predovšetkým posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi Únie v tejto oblasti.