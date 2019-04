V Nemecku už majú plán na odstavovanie tepelných elektrární

Realizácia plánu na skončenie výroby elektrickej energie z uhlia sa začala. Rokuje sa aj s prevádzkovateľom elektrární, napríklad koncernom RWE o odstavení jeho kapacít a jeho odškodnení.

Berlín 16. apríla (TASR) - Uhoľná komisia zverejnila svoje návrhy na skončenie výroby elektrickej energie v tepelných elektrárňach v Nemecku. Predpokladá v nich, že spoločnostiam, ktoré ich prevádzkujú, vyplatí náhradu škody. Zelení tento zámer odmietajú.



Šéfka Zelených Annalena Baerbocková navrhuje pri skončení výroby v uhoľných elektrárňach vyplatiť čo najmenšie odškodnenie. Predložila desaťbodový plán pre skončenie výroby elektriny v tepelných elektrárňach. Plán majú k dispozícii denník Handelsblatt a agentúra DPA. Hovorí sa v ňom aj pracovných miestach a pomoci pri štrukturálnych zmenách, o budovaní ekologických energetických kapacitách, rekultivácii pôdy po povrchových baniach a konkurencieschopnosti priemyslu.



Realizácia plánu na skončenie výroby elektrickej energie z uhlia sa začala. Rokuje sa aj s prevádzkovateľom elektrární, napríklad koncernom RWE o odstavení jeho kapacít a jeho odškodnení. Jeho zavedenie uhoľná komisia odporúča.



Baerbockovej plán predpokladá, že do roku 2022 sa skončí výroba v troch hnedouhoľných elektrárňach s výkonom tri gigawatty a v štyroch čiernouhoľných elektrárňach takmer so štyri gigawattmi výkonu. Po roku 2022 by sa mala skončiť výroba v elektrárňach, ktoré sú staršie ako 25 rokov. Majitelia elektrární by mali dostať odškodnenie len v prípade, ak ich zariadenia sú v prevádzke menej ako 25 rokov.