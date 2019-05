V okrese Lučenec boli voľby pokojné a bez problémov

Okresná volebná komisia v Lučenci zastrešovala vo voľbách do EP okresy Lučenec aj Poltár.

Lučenec 25. mája (TASR) – Voľby do Európskeho parlamentu (EP) boli v okrese Lučenec pokojné a bez problémov. TASR to potvrdil zapisovateľ okresnej volebnej komisie Jaroslav Morháč.



„Všetko je v poriadku, počas volieb sa nevyskytli žiadne problémy. Všetky volebné miestnosti boli zatvorené včas,“ uviedol Morháč.



Okresná volebná komisia v Lučenci zastrešovala vo voľbách do EP okresy Lučenec aj Poltár. V rámci nich bolo vytvorených celkovo 133 volebných okrskov v 57 obciach Lučeneckého a v 22 obciach Poltárskeho okresu.