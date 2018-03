V spore o liek Vargatef dal súd za pravdu zdravotným poisťovniam

Podľa poisťovní liek nie je nákladovo efektívny, čo je podmienka, aby sa dostal do Kategorizačného zoznamu.

Bratislava 15. marca (TASR) - V spore o liek Vargatef, ktorý sa používa pri liečbe rakoviny pľúc, dal Krajský súd v Bratislave za pravdu zdravotným poisťovniam, ktoré žalovali ministerstvo zdravotníctva, prijal ich argumenty.



"Žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného - Ministerstva zdravotníctva SR bolo rozhodnutím súdu podľa paragrafu 191 odseku 1 Správneho súdneho poriadku zrušené a vrátené žalovanému na ďalšie konanie. Proti rozhodnutiu súdu je prípustný mimoriadny opravný prostriedok - kasačná sťažnosť," uviedol vo štvrtok hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. KS rozhodoval vo štvrtok, po necelých dvoch rokoch od podania žaloby. Tá bola podaná 8. augusta 2016. Následne súd vykonal prvotné úkony, vyzval žalovaného na vyjadrenie sa k podanej žalobe a na doručenie jeho administratívneho spisu.



Súkromné zdravotné poisťovne žalovali ministerstvo zdravotníctva, pretože sa im nepáčilo, že sa do zoznamu liekov, ktoré musia preplácať zo zákona, dostal aj nový liek na liečbu rakoviny pľúc Vargatef. TASR podanie žaloby potvrdil 11. augusta 2016 PR manažér Dôvery Branislav Cehlárik.



Podľa poisťovní liek nie je nákladovo efektívny, čo je podmienka, aby sa dostal do Kategorizačného zoznamu. "Podali sme žalobu, lebo máme za to, že nebola preukázaná nákladová efektivita lieku pri cene navrhovanej zo strany navrhovateľa. Nákladová efektivita lieku bola preukázaná pri výrazne nižšej cene," vysvetlil vtedy Cehlárik.



Súkromné zdravotné poisťovne preto chceli, aby KS v Bratislave rozhodnutie ministerstva o zaradení lieku do kategorizácie preskúmal. "Podľa nášho názoru sa zaradenie udialo v rozpore so zákonom," povedal Cehlárik.