V súťaži 100 rokov Československa v našej škole uspeli Malačania

Bratislava 2. apríla (TASR) – Popri príprave spoločného výstavného projektu k 100. výročiu založenia Československej republiky vyhlásili Slovenské národné múzeum a Národní muzeum aj súťaž pre školské kolektívy s názvom „100 rokov Československa v našej škole. Rozprávame rodinné príbehy". Zapojilo sa do nej 39 škôl zo Slovenska a Čiech. O súťaži informovalo bratislavské Centrum múzejnej komunikácie.



Na školských výstavách pracovali žiaci 5.- 9. ročníkov základných škôl, študenti gymnázií a odborných stredných škôl. Slovenskú republiku reprezentovalo 12 školských kolektívov. Odhaľovali príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov a osudy ich majiteľov. Výsledky bádania predstavili na výstavách v svojej škole postupne od novembra 2017 do februára 2018.



Žiaci a študenti sa niekde viac venovali popisným textom, inde vynikla vizuálna stránka, priblížilo centrum. Viacero škôl predstavilo výstavu verejnosti a využilo ju v rámci výučby spoločensko-vedných predmetov. Porota zložená z piatich členov autorského tímu Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy vybrala víťazov. Za Slovensko uspela výstava školského kolektívu z Gymnázia Malacky.



Porotu zaujala koncepcia výstavy a spracovanie popisiek k predmetom. Súčasťou víťaznej výstavy bola napríklad medaila za zásluhy od prezidenta republiky, žehlička stará 88 rokov, tácka, ktorá prežila vysťahovanie Maďarov z územia Slovenska po druhej svetovej vojne či fotoaparát ako výhra v súťaži čitateľov Technických novín. Za českú stranu zvíťazili žiaci z Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Porota tu ocenila vytvorenie jedinečnej dobovej atmosféry.



Výhrou pre víťazné školské kolektívy zo SR a ČR je zájazd na Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu do Bratislavy v júni tohto roka. Spoločný výstavný projekt Česko-slovenská a Slovensko-česká výstava k 100. výročiu založenia prvej ČSR bude pre návštevníkov sprístupnený od 27. apríla do 9. septembra 2018 v Slovenskom národnom múzeu - Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. V októbri bude otvorená v novozrekonštruovanej budove Národního muzea v Prahe.