V súťaži EnvirOtázniky si žiaci preveria vedomosti o prírode a kultúre

Bratislava 5. apríla (TASR) - Žiaci druhého stupňa základných škôl sa môžu zapojiť do trinásteho ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže EnvirOtázniky. Jej cieľom je zvýšiť ich záujem o prírodovedné predmety ešte pred rozhodnutím o štúdiu na strednej škole a zlepšiť ich angažovanosť v ochrane životného prostredia.



"Prostredníctvom súťaže EnvirOtázniky budú mať žiaci možnosť nahliadnuť do slovenských pralesov, jaskýň a spoznať rozmanitosť tradícií a zvykov Slovenska," priblížila Iveta Kureková, PR manažérka Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá súťaž organizuje.



Žiaci budú môcť do 4. mája riešiť 40 otázok zameraných na štyri témy - Karpatské bukové pralesy, Jaskyne na Slovensku, Kultúrne lokality a pamiatky a Nehmotné kultúrne dedičstvo SR. Odbornou garantkou súťaže je tento rok generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Mária Krasnohorská.



Kritériami hodnotenia súťaže sú počet získaných bodov, samostatnosť pri riešení a uvedené použité zdroje. Pri rovnakom počte bodov bude rozhodujúcim ukazovateľom čas, kedy bol kompletne vyplnený a odoslaný hárok s odpoveďami. Vyhlásenie výsledkov súťaže je naplánované na jún 2018 a víťazi budú odmenení zaujímavými cenami.