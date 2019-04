Veľká noc môže mať ďaleko od sviatkov pokoja – pozor, prejedanie sa má vážne zdravotné následky.

Bratislava 18. apríla (OTS) - Prichádza Veľká noc, sviatky hojnosti a času stráveného v blízkom kruhu rodiny. Pre mnoho ľudí to znamená, že sviatočné stoly sa budú prehýbať pod taniermi plnými majonézového šalátu, údeného mäsa, klobás či koláčov. Mali by sme si dávať pozor na prejedanie sa, pretože naše zdravie môže trpieť, keď do seba nahádžeme piate cez deviate. Nie vždy si totiž náš organizmus dokáže poradiť so zvýšeným množstvom jedla, ktoré skonzumujeme. S prejedaním sa prichádza ruka v ruka aj tichý zabijak – cholesterol. Jeho zvýšená hladina totiž rapídne zvyšuje riziko infarktu alebo mozgovej mŕtvice.



Cholesterol je tuková látka, ktorá tvorí ochranný obal všetkých buniek v tele. Poznáme takzvaný „dobrý“ cholesterol, nazývaný HDL, ktorý pomáha udržiavať cholesterol mimo tepien a prináša ho späť do pečene, kde je recyklovaný a znovu použitý tam, kde ho telo potrebuje. V pečeni je produkovaná väčšina cholesterolu. Táto zložka je zároveň schopná odstraňovať pláty z tepien, čo je prevenciou pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. Naopak, „zlý“ LDL cholesterol cirkuluje v krvi a môže spôsobovať zanášanie tepien, následkom čoho sa zužujú a strácajú flexibilitu. Vzniká v dôsledku dlhodobých nesprávnych stravovacích návykov, nadváhy, nedostatku fyzickej aktivity alebo fajčenia. LDL cholesterol sa ukladá v stene tepien a upcháva ich, čím vzniká ateroskleróza. Dôsledkom je potom mozgová porážka a srdcový infarkt. No a práve preto je vysoká hladina cholesterolu mimoriadne nebezpečná.



Pri preventívnych prehliadkach u dospelých je podľa zákona nárok na vyšetrenie cholesterolu len v 18. roku a potom až v 40. roku života. Problémom je, že ak sa aj jeho hladina v krvi v priebehu rokov postupne zvyšuje, nemusíte pociťovať žiadne zdravotné ťažkosti. „Prevencia je pre nás mimoriadne dôležitá a Union zdravotná poisťovňa preto ako jediná zdravotná poisťovňa svojim poistencom v rámci benefitu uhrádza vyšetrenie cholesterolu pri každej preventívnej prehliadke. Zmeny hladiny cholesterolu je tak možné zachytiť v počiatočnom štádiu, a preto majú naši poistenci možnosť aktívne sa začať liečiť a starať sa o svoje zdravie. Na kardiovaskulárne ochorenia zomiera ročne viac ľudí ako na rakovinu, takže je dôležité si hladinu cholesterolu pravidelne sledovať,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková. Hladinu cholesterolu v krvi si môžeme pozitívne ovplyvniť aj sami, a to vyváženou stravou. Pri zvýšenej hladine cholesterolu by sa mala obmedziť konzumácia nasýtených, teda živočíšnych tukov, ktoré sa nachádzajú v mäsových výrobkoch, v niektorých mliečnych produktoch, ale napríklad aj v palmovom oleji.



Prejedajú sa aj deti – dohliadnite na ich zdravie



Veľkonočné prejedanie sa týka aj našich ratolestí. Detská obezita je vážnym problémom, a to nielen estetickým, ale predovšetkým zdravotným. Dôvody detskej obezity sú rôzne. Častými príčinami sú nesprávne stravovanie a nedostatok pohybu. Detská obezita spôsobuje mnohé ochorenia už v detskom, ale aj neskôr v dospelom veku. Môže to byť napríklad cukrovka, ochorenia pohybového aparátu, zvýšený krvný tlak, ochorenia ciev, nádorové ochorenia alebo ochorenia srdca. Union zdravotná poisťovňa preto od októbra uhrádza všeobecným lekárom pre deti a dorast liečbu obezity u detí.



„Platbu nad rámec kapitácie dostanú pediatri v prípade, ak sa starajú o detského poistenca s obezitou. Navyše, ako jediná zdravotná poisťovňa sme začali hradiť pediatrom preventívne vyšetrenie cholesterolu u všetkých detí v 13. roku života. V Union zdravotnej poisťovni sme vždy kládli dôraz na prevenciu, ktorá môže v budúcnosti znížiť riziko vážnych zdravotných problémov,“ doplnila členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková. Veľkonočné sviatky a niekoľko voľných dní by tak mali byť skôr o pohybe v prírode, stretávaní s priateľmi či rodinou, ako o sedení pri prehýbajúcich sa stoloch.