Zápal močových ciest treba zachytiť včas, inak hrozia problémy

Bratislava 4. apríla – Bolesti v podbrušku, časté močenie, pálivá a rezavá bolesť, prípadne krv v moči - to všetko sú príznaky zápalu močových ciest. Ak sa zachytí včas, je dobre liečiteľný. Treba však čo najskôr vyhľadať lekára, radí Markéta Pilná, produktová manažérka spoločnosti Hartmann - Rico.



"Infekcia močových ciest môže mať formu ľahkého zápalu, ale môže sa tiež vyvinúť do veľmi nebezpečného stavu ohrozujúceho funkciu obličiek. Ak sa vo vzorke moču potvrdí zápal, je potrebné čo najskôr situáciu riešiť a nasadiť antibiotiká," vysvetľuje všeobecná lekárka pre dospelých Jana Bendová.



Okrem lekárskych testov vedia zápal rozoznať aj voľnopredajné domáce testy. Tie vedia vo vzorke moču zachytiť vyššie množstvo leukocytov, dusitanov a bielkovín. Ich výskyt spôsobuje baktéria Escherichia coli, ktorá v momente prieniku do močovej trubice vyvolá infekciu, následne postupujúcu do močového mechúra.



Zápal močových ciest je po zápale dýchacích ciest druhým najbežnejšie sa vyskytujúcim bakteriálnym infekčným ochorením. Z dôvodu anatómie ženskej močovej rúry, ktorá umožňuje jednoduchší prienik baktérií, ním častejšie trpia ženy. Výskyt u mužov sa zvyšuje po 50. roku života v dôsledku zväčšovania prostaty.