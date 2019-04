Aj za sviatočným stolom treba myslieť na svoje zdravie

Jedlo treba predovšetkým konzumovať uvedomele a kombinovať v strave také potraviny, ktoré obsahujú v primeranom množstve nasýtené živočíšne tuky.

Bratislava 21. apríla (TASR) – Aj za sviatočným stolom plným majonézového šalátu, klobás či údeného mäsa treba myslieť na svoje zdravie. S prejedaním sa prichádza ruka v ruke tichý zabijak cholesterol. Jeho zvýšená hladina rapídne zvyšuje riziko infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Upozorňujú na to viacerí odborníci.



Vedúca Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava Alžbeta Béderová v tejto súvislosti pripomenula slová starogréckeho lekára Hippokrata. "Pred viac ako 2000 rokmi považoval za najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce zdravie človeka čerstvý vzduch, čistú vodu, správnu životosprávu a vhodnú stravu. 'Nech je jedlo vašim liekom,' povedal a tieto slová platia aj dnes," zdôraznila.



Pripomenula, že jedlo treba predovšetkým konzumovať uvedomele a kombinovať v strave také potraviny, ktoré obsahujú v primeranom množstve nasýtené živočíšne tuky. Podľa Béderovej nemožno zabúdať na potraviny, ktoré sú nositeľmi ochranných faktorov.



"Sú to vláknina, minerálne látky a stopové prvky, vitamíny E, C, A, karotenoidy, flavonoidy, enzýmy a ďalšie biologicky aktívne komponenty. Preto zaraďujeme do jedálneho lístka v dostatočnom množstve ovocie, zeleninu, orechy, obilniny, strukoviny, ryby. Pri kuchynskej úprave jedál preferujeme varenie, dusenie, správne grilovanie pred pečením, vysmážaním a fritovaním," upozornila s tým, že vyvážená strava by nemala chýbať ani na sviatočnom stole.



Nárok na vyšetrenie hladiny cholesterolu majú na preventívnych prehliadkach dospelí len v 18. roku a následne až v 40. roku života. Problémom však je, že ak sa aj jeho hladina v krvi počas rokov postupne zvyšuje, zdravotné ťažkosti sa najprv nemusia prejaviť.



Veľkonočné prejedanie sa týka aj najmenších. Detská obezita je podľa viacerých odborníkov vážnym problémom, a to nielen estetickým, ale predovšetkým zdravotným. Častými príčinami sú nesprávne stravovanie sa a nedostatok pohybu.



Detská obezita spôsobuje mnohé ochorenia už v detskom, ale aj neskôr v dospelom veku. Môžu to byť napríklad cukrovka, ochorenia pohybového aparátu, zvýšený krvný tlak, ochorenia ciev, nádorové ochorenia alebo ochorenia srdca.



Viacero odborníkov preto poukazuje na to, že veľkonočné sviatky a niekoľko voľných dní by tak mali byť skôr o pohybe v prírode, stretávaní sa s priateľmi či s rodinou než o sedení pri prehýbajúcich sa stoloch.