Zdravotníctvo a umelá inteligencia vytvorili partnerstvo

Rozhovor s doktorom Emmanuelom Fombu, MD, MBA Foto: 01People

Startup Hilby predstavil Patrik Kmeč, Hilbi Foundation by 01People Foto: 01People

Zľava MUDr. Ladislav Pásztor MSc, Hilbi Chief Executive Officer a Patrik Kmeč, Hilbi Foundation by 01People Foto: 01People

Bratislava 8. apríla (OTS) - Startup sa predstavil na medzinárodnej konferencii Future of Health Summit 2019. Vytvorili ho Slováci a získali podporu dvoch stoviek renomovaných lekárov a spíkrov. Hilbi predstavuje decentralizovanú zdravotnú starostlivosť na základe umelej inteligencie globálneho rozmeru.Umelá inteligencia sa učí na chatovej platforme za účasti pacienta a jeho lekára, dané poznatky porovnáva z množstvom zdravotných data setov, dát s inteligentných hodiniek a rôznych meračov až po meteo-gelolokačné dáta. Je unikátnym partnerom v trojici, pretože zbiera, klasifikuje a sprocesúva dáta pomocou super výkonných počítačov. Zapojení lekári ich následne verifikujú, vyhodnocujú a nastavujú postupy. Konečným prijímateľom je daný pacient.Dáta sú chránené 01Blockchain technológiou, ktorá zaručuje 100-percentnú anonymitu a bezpečnosť zdieľaných dát, ako aj maximálnu transparentnosť a distribúciu.,” hovorí doktor a autor medzinárodne uznávaných publikácií. “Hilbi funguje ako chat medzi pacientom a jeho lekárom, medzi samotnými lekármi, až po komunitný chat, kde sa ďalší lekári pripájajú. Z toho všetkého sa umelá inteligencia nielen učí, ale snaží sa aplikovať poznatky k vznikajúcim symptómom okamžite, ako ich pacienti spomínajú. Analyzované dáta instantne zdieľa pacient s lekárom, čo vedie k včasnej diagnostike rôznych ochorení, a má častokrát výsledok záchrany ľudského života.Výhodou je praktickosť a dostupnosť aplikácie v akomkoľvek smartphone či mobilnom zariadení.” vysvetľuje. “Projekt je v prvej testovacej fáze, na jeho vývoji sa podieľajú ľudia z 01People, odborníci z doktoronline.sk, medicínski špecialisti so zástupcami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Priestor pre ďalších investorov bude čoskoro otvorený v podobe Early bird investícií na stránke www.myhilbi.com , Hilbi Foundation by 01People: „