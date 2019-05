Žilina upozornila ministra Á. Érseka na riziká po spustení diaľnice

Mesto vypracovalo spolu so Žilinskou univerzitou štúdiu, dokumentujúcu možnosť negatívnych dopadov spustenia diaľnice bez tunela Višňové a jej výsledky prezentovalo vedeniu rezortu dopravy.

Žilina 3. mája (TASR) – O dopravných rizikách, ktoré hrozia mestu Žilina po spustení viac ako 11-kilometrového diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, rokoval počas tohto týždňa primátor Žiliny Peter Fiabáne s ministrom dopravy a výstavby SR Árpádom Érsekom (Most-Híd). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



Upozornila, že spustenie nového diaľničného úseku môže mať obrovský dopad na dopravnú situáciu v meste. "Dôvodom je meškajúca výstavba diaľničného privádzača do Žiliny a komplikácie spojené s výstavbou nadväzujúceho úseku s tunelom Višňové. Žilina sa obáva zvýšeného náporu áut, ktoré budú mestom prirodzene prechádzať. Radnica preto iniciovala stretnutie na ministerstve dopravy," vysvetlila Zigová.



"Za zásadný problém považujeme samotný privádzač z úseku Lietavská Lúčka. Naše miestne cesty nie sú v tejto situácii pripravené na zvýšený nárast tranzitu a obávame sa tzv. lievikového efektu, ktorý môže v tomto prípade nastať," uviedol Fiabáne.



Mesto vypracovalo spolu so Žilinskou univerzitou štúdiu, dokumentujúcu možnosť negatívnych dopadov spustenia diaľnice bez tunela Višňové a jej výsledky prezentovalo vedeniu rezortu dopravy. "Po preštudovaní požiadaviek a návrhov riešenia minister dopravy prisľúbil mestu pomoc," doplnila hovorkyňa mesta Žilina.



Na stretnutí podľa nej prezentovali obidve strany i spoločný postup pri modernizácii železničného uzla Žilina. "Okrem rekonštrukcie železničnej trate by mal výrazne pozitívne zasiahnuť aj do cestnej infraštruktúry (dopravné spojenie ulice 1. mája a ulice Ľavobrežnej). Za úspech považuje mesto i jasné stanovisko ministerstva o podpore žilinských projektov v oblasti verejnej dopravy v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra," dodala Zigová.