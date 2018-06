Obchod s ľuďmi: Mladú ženu z Galanty nútilo k prostitúcii 12 ľudí

Z celkom 12 obvinených je podľa Pinčeka jeden na úteku, jeden vo väzbe a dvaja vo výkone trestu za predošlé trestné činy.

Bratislava 13. júna (TASR) – Polícia obvinila z obchodovania s ľuďmi tento rok už 40 osôb. Až 12 obvinení z toho sa týkalo sexuálneho vykorisťovania jedinej ženy - 22-ročnej Timey V., ktorú nútili k prostitúcii v Trnave. O prípade informoval v stredu nový riaditeľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Kamil Pinček.



Na mladej žene z okresu Galanta koristili až 12 páchatelia, priblížil Pinček, ktorý sa funkcie ujal od začiatku júna. Prípadom ilustroval, že zneužívanie mladých Sloveniek sa nedeje iba v zahraničí, ale aj na Slovensku. Pripomenul, že celosvetovo ide o tretiu najvýnosnejšiu trestnú činnosť po obchode so zbraňami a s drogami.



Prvý z obvinených oslovil ženu žijúcu na ulici a sľúbil jej lepší život a opatrovanie jej detí. Predal ju však za 500 eur ďalšiemu páchateľovi, ktorý ju zamkol v byte v Trnave, zobral jej doklady, telefón a za pomoci ďalšej obvinenej ju núkal na internete na sexuálne služby proti jej vôli. S pomocou ďalších páchateľov ju rozvážal po klientoch.



"Ak obeť nevládala, bola jej podávaná droga do žily s tým, že ak odmietala, bola bitá, ak bola už veľmi zbitá, obvinený ju odovzdal svojej matke a otčimovi, ktorí ju mali vyliečiť, ale aj oni ju núkali napriek jej stavu na sexuálne služby," opísal Pinček prípad.



Úplne vyčerpanú ženu odovzdali ďalšiemu obvinenému, od ktorého sa jej podarilo ujsť za pomoci taxikára. Od neho ju však násilím za pomoci bejzbalových palíc získala konkurenčná skupina a pokračovala v zneužívaní. Žene sa napokon podarilo utiecť a vyhľadať políciu. Z celkom 12 obvinených je podľa Pinčeka jeden na úteku, jeden vo väzbe a dvaja vo výkone trestu za predošlé trestné činy. Všetkým hrozí sedem až 12-ročné väzenie.



Jednotka spadajúca pod Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru vyriešila tento rok aj prípad 46-ročného Andreja J., ktorý v minulosti nútil na žobranie a sexuálne služby 16 najmä sluchovo postihnutých osôb. Slovák bol obvinený najnovšie za zneužívanie 21-ročnej sluchovo postihnutej Srbky.



"Zo Srbska ju odviezli s manželkou za vidinou lepšieho života, že bude predávať hračky na ulici v Taliansku," priblížil Pinček. Už po ceste však muž mladú Srbku znásilnil. V Taliansku ju ponúkal na prostitúciu, nakoniec ju pustil. Slovenská polícia vzniesla v tomto prípade v spolupráci so srbskými kolegami obvinenie.



V celkovo 19 tohtoročných prípadoch týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi bolo obeťou desať mužov a 22 žien, z toho osem mladistvých. Nútených žobrať bolo 14 z nich, 14 bolo sexuálne vykorisťovaných a štyri ženy boli nútené k sobášu. Okrem Slovenska (12 prípadov) boli obete predmetom trestnej činnosti v Nemecku (sedem prípadov), Švajčiarsku (sedem prípadov), Rakúsku (šesť prípadov), Veľkej Británii (dva prípady) a v Taliansku (jeden prípad).



Šéf jednotky boja proti nelegálnej migrácii Pinček priblížil, že Slováci sú v zahraničí nútení žobrať sedem dní v týždni, spia pod holým nebom, jedlo dostávajú maximálne raz za deň. "Takýmto spôsobom páchatelia koristia na týchto obetiach a majú z toho veľmi veľké zisky," skonštatoval.



V máji polícia obvinila 38-ročného Ladislava M. z okresu Rimavská Sobota, ktorý nútil troch Slovákov žobrať v Nemecku, 42-ročného Františka H. z okresu Rožňava, ktorý nútil 46-ročného Slováka žobrať v Rakúsku, 56-ročného Ladislava L. z okresu Rimavská Sobota, ktorý nútil k žobraniu v Nemecku a na Slovensku dvoch zdravotne postihnutých bezdomovcov, a 51-ročného Václava O. z Banskej Bystrice, ktorý nútil päť osôb k žobraniu vo Švajčiarsku a Rakúsku.



V roku 2017 bolo na Slovensku identifikovaných celkovo 88 obetí obchodovania s ľuďmi, priblížil 1. viceprezident Úradu hraničnej a cudzineckej polície Róbert Gucký. Z toho bolo až 32 obetí vo Veľkej Británii, tam išlo najmä o sexuálne vykorisťovanie, nútené sobáše a nútenú prácu. Ďalších 19 obetí bolo zaznamenaných v Nemecku, šesť v Dánsku a ďalších šesť v ostatných krajinách Európskej únie.