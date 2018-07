18-ka festivalu Žákovic Open

Ivan Mládek Foto: Pavol Karell

Jana Kirschner Foto: Pavol Karell

HEX Foto: Marek Bellay

Trenčianske Bohuslavice 24. júla (OTS) - Festival Žákovic Open je dospelý! 18-te narodeniny s ním prišli osláviť slovenské a české kapely aj fanúšikovia. Publikum v Trenčianskych Bohuslaviciach roztancovala Jana Kirschner, ktorá si želá, aby podobných festivalov bolo viac. Kultového „Jožina z bažin“ odpálil legendárny Ivan Mládek a jeho Banjo Band. Vrcholom festivalu bola fantastická kombinácia kapiel Para a HEX. HEXáci predviedli unikátny koncert v špeciálnej zostave, v ktorej speváka Ďuďa nahradili Lasky a Šarkan.Najlepší malý festival na Slovensku! Tak charakterizujú Žákovic Open, ktorý v Bošáckej doline ponúka doslova rodinnú atmosféru a dokonalú priateľskú pohodu. 18-ty ročník odštartovali koncerty kapiel Bratislavské dievčatá, Fishface a Diego. Potom už fanúšikov roztancovala česká vychádzajúca hviezda skupina Jelen, ktorá okrem známych piesní zahrala dve nové skladby "Je lepší se opít" a "Mars a Venuše".," neskrýval radosť, líder kapely Jelen.Zablahoželať festivalu k 18-tym narodeninám prišla do Trenčianskych Bohuslavíc Jana Kirschner. Úspešná speváčka hrala na festivale druhýkrát a predviedla energické vystúpenie plné hitov a tanca." nešetrila slovami chvályAreál dostal do varu kultový raper Vec s kapelou a piatkový večer uzavrela kapela Cpt. Slice. Sobotňajšiu zábavu odštartoval už tradičný futbal medzi hudobníkmi a návštevníkmi festivalu, ktorý sa po prvýkrát v histórii festivalu skončil remízou. Program na hlavnom pódiu v druhý deň festivalu odpálili kapely Got Bue Balls, Datasystem, Walter Schnitzelsson a Hudba z Marsu. Skvelú náladu vytvoril legendárny majster humorného slova Ivan Mládek s Banjo Bandom a hereckou skupinou. Fanúšikovia sa zabavili na hitoch „Medvědi nevědí“, „Prachovské skály“ či „Jožin z bažin“, ktorý nedávno na koncerte zahrala svetoznáma Metallica.," povedal s úsmevomV tej správnej festivalovej nálade sa predviedla kapela Para, ktorá Žákovic Open považuje za svoj domovský festival. Para zahrala skladby z nového albumu a nevynechala hity „Abstinent“ či „Otec“. Vrcholom festivalu bol ako vždy koncert skupiny HEX, ktorá sa predstavila v špeciálnej zostave. Namiesto speváka Petra „Ďuďa“ Dudáka zaspievali Lasky a Šarkan, ktorí všetky pesničky HEXákov dobre poznajú.," priznal Peter Novák alias“ konštatovalz Pary.Ďuďovu gitaru na pódiu v špeciálnej zostave HEXu zahral Tomáš Vagaský alias Tomky. Yxo, Fefe a Tybyke spolu s hosťami roztancovali fanúšikov megahitmi „Keď sme sami“, „V piatok podvečer“ či „Nikdy nebolo lepšie“, ktorý možno považovať za hymnu festivalu.“ uzavrelVýborne sa osvedčil skvelý chillout priestor, ktorý sa večer zmenil na obrovskú párty, kde sa tancovalo až do rána. Organizátori Tomáš „Yxo“ Dohňanský, Katka Žákovicová a Marián Žákovic sú spokojní, že sa im 18-ty ročník Žákovic Open podaril. Takú rodinnú pohodu a dokonalú priateľskú atmosféru nenájdete na žiadnom inom festivale. Všetky informácie sú na www.zakovicopen.sk alebo facebookovej stránke www.facebook.com/zakovicopen