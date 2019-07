4 živly premietnu aj experiment, ktorého časť vznikla v Štiavnici

Filmový program doplnia prednášky a diskusie s tvorcami a odborníkmi.

Bratislava 28. júla (TASR) - Čísla sú témou 21. ročník Letného filmového festivalu 4 živly, ktorý sa uskutoční v Banskej Štiavnici od 7. do 11. augusta. Program prinesie rôzne žánre - od experimentálnych filmov určených menšinovému publiku až po tzv. divácke snímky. Tematický výber filmov a viacero sprievodných podujatí ponúkne festival v banskoštiavnickom kine, kaviarňach i v amfiteátri.



"Vyberali sme filmy, kde hrá číslo hlavnú rolu, najprv sme dokonca koketovali s myšlienkou, že si vyberieme iba filmy, ktoré majú čísla v názvoch. Nakoniec sme sa rozhodli zostaviť program z filmov, kde číslo je nejakým spôsobom aj skryté," povedal pre TASR dramaturg Martin Kaňuch. Filmoví priaznivci sa tak môžu tešiť na francúzsku klasiku Trojka z mravov, film Jeana Viga z roku 1933, ďalší francúzsky titul Vrah býva na čísle 21 (1942, r. Henri-Georges-Clouzot), československý film Evalda Schorma Den sedmý - osmá noc, ktorou režisér reagoval na obdobie sledovania a vzájomnej nedôvery, ktoré nastolila sovietska okupáciu v auguste 1968, či Tretiu generáciu (1979), Fassbinderov takmer groteskný film sledujúci rodiacu sa bunku tretej generácie Frakcie Červenej armády v Nemecku v 70. rokoch.



V kine pod hviezdami si návštevníci festivalu budú môcť pozrieť britskú satirickú komédiu Štyri levy (2010), film režiséra Chrisa Morrisa. Odohráva sa v súčasnom Anglicku, zachytáva skupinu "amatérskych teroristov" a ich urputné prípravy na bombový útok. Napriek závažnosti témy a jej aktuálnosti v dnešnom svete je snímka poňatá ako satirická komédia, navyše bez zvyčajnej politickej korektnosti. "Je to film fakt na odľahčenie, kuriózny je v tom, že sa na terorizmus a náboženský extrémizmus pozerá z humorného pohľadu," povedal pre TASR výkonný riaditeľ festivalu Ondrej Starinský. Upozornil tiež na snímku Papierový vojak z dielne súčasného ruského režiséra Alexeja Germana ml., či na legendárny film poľského režiséra Krzysztofa Kieślowskeho Dvojaký život Veroniky (1991). Do festivalovej témy zapadá aj snovým oparom zahalená francúzska komédia Jeana Viga Trojka z mravov (1933).



Viaceré z uvádzaných filmov nedávno zarezonovali na svetových festivaloch. Medzi ne patrí napríklad bulharsko-nemecký film 3/4 (Ilian Metev, 2017) či japonsko-hongkonský experiment Memento Stella. Najnovší experimentálny film Takašiho Makina s podtitulom - pamätaj, že všetko pochádza z hviezd, je imaginatívnou ódou na nejednoznačnosť a pominuteľnosť, ktorú sprevádza sugestívny elektroakustický soundtrack klaviristu a skladateľa Reiniera van Houdta. "Je to abstraktný experiment, ktorého fragment vznikol v Banskej Štiavnici, aj preto sme ten film vybrali," poznamenal Starinský.



Filmový program doplnia prednášky a diskusie s tvorcami a odborníkmi. Jedna z diskusií sa bude venovať médiám 'v ére jednotiek a núl' a o súčasných i budúcich trendoch v mediálnej sfére budú diskutovať českí a slovenskí žurnalisti. "Ďalšia diskusia si vezme na paškál čísla v nezávislej kultúre a organizátori kultúrnych podujatí v nej porozprávajú o tom, akým výzvam či problémom čelia," dodal Peter Gašparík, PR manažér festivalu. V jeho sprievodnom programe nebudú chýbať koncerty, večerné párty a výstavy výtvarného umenia.