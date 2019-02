A. Ďurica predstavuje videoklip ku skladbe Dávno si preč

Videoklip vznikol v Prahe v tmavom urbanistickom priestore, ktorý podčiarkol atmosféru pesničky.

Bratislava 25. februára (TASR) - Adam Ďurica prichádza s videoklipom k piesni Dávno si preč, ktorá vyšla na albume 30. Hudbu zložil Adam, silnú emóciu textársky vystihol Stanislav Štepka, riaditeľ a umelecký šéf Radošinského naivného divadla. V piesni ho na klávesoch sprevádzal Marián Čekovský, na bicie zahral Marcel Buntaj a Michal Šimko na basgitare. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.







Adam Ďurica momentálne prežíva najkrajšie obdobie, nielenže je šťastne ženatý už vyše roka, ale na jeho novembrové narodeniny sa mu narodil syn Timko, ktorý rodine do života priniesol veľa radosti. Ťažko veriť tomu, že by Adam dokázal zaspievať a zahrať si vo videoklipe, v ktorom spieva o nefunkčnom vzťahu. Adam sa však s touto úlohou popasoval naozaj bravúrne a vo videu je veľmi uveriteľný.



"Fungujúci vzťah je pre mňa to najdôležitejšie. Ak to nefunguje, alebo to práve nie je ideálne, neviem sa na nič sústrediť. Neviem ani pracovať. Jednoducho nefungujem. A hlavne vtedy si želám, nech si to všetko vyrozprávame a nech to čo najrýchlejšie prejde. Myslím, že to pozná každý z nás. A presne o tom je aj táto skladba," porozprával o pozadí vzniku piesne Adam Ďurica.



Video má na svedomí Jakub Mahdal so svojím tímom, ktorý pracoval aj na klipe k Adamovej Holubičke. "Hneď pri prvom vypočutí piesne mi bolo jasné, že tento klip musí byť oveľa temnejší ako predchádzajúca Holubička. Ihneď mi napadlo, že by to malo pôsobiť stiesnene. Keď o niekoho prídete, máte pocit, že len tak akoby plávate v priestore. To v klipe znázorňuje niekoľko levitujúcich rekvizít a podivná gravitácia," porozprával o námete český režisér.



Videoklip vznikol v Prahe v tmavom urbanistickom priestore, ktorý podčiarkol atmosféru pesničky. Počas nakrúcaní na pľaci často panujú bojové podmienky, ktorým sa umelci musia prispôsobiť. Rovnako to bolo aj teraz. Okrem toho, že bol Adam chorý, musel sa vyrovnať aj s veľkou zimou, lebo v objekte sa nekúrilo. Hlavné mesto Českej republiky vtedy hlásilo iba niekoľko stupňov nad nulou.



"Nakrúcania klipov sú často náročné. Týmto sa chcem poďakovať celému štábu, pretože nám vytvorili skvelé podmienky. Samozrejme, aj na tomto nakrúcaní bola zima, ale to nie je pre mňa žiadna novinka, pretože doteraz bolo na každom jednom natáčaní chladno. Ja som bol k tomu ešte aj chorý, ale vedel som, že musím zabojovať o výsledok. Jakub mal skvelý nápad s otočenou gravitáciou a celé nakrúcanie ma naozaj bavilo. Musím povedať, že výsledok je perfektný. Som veľmi spokojný," vyjadril spokojnosť spevák.



Najbližšie sa fanúšikovia môžu stretnúť s Adamom Ďuricom na jeho akustických koncertoch s názvom Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty. Predstaví sa so svojou kapelou v stálom zložení a okrem toho si pozval hostí - Simu Martausovú, Petra Biča, Viktóriu a Ferka Jana z Peter Bič Project a nováčika na hudobnej scéne Karmen Pál-Baláž. Koncertovať budú v siedmich slovenských mestách od západu po východ, pričom prvá zastávka bude v Žiline 25. marca, ďalšími mestami budú Lučenec (2. 4.), Zvolen (3. 4.), Nitra (4. 4.), Trenčín (5. 4.), Prešov (6. 4.) a Martin (7. 4.). Na koncertoch zaznejú Adamove najväčšie hity, ale aj nové skladby z albumu 30 v nových aranžmánoch.