Adam Ďurica predstavil video k singlu Zatancuj si so mnou

Bratislava 7. júna (TASR)



Hudbu k piesni Zatancuj si so mnou, tak ako k všetkým pesničkám na albume 30, zložil Adam Ďurica, text napísal Vlado Krausz. Keď Adam tento album vydával, chcel, aby si ho mohlo vypočuť čo najviac ľudí, bez ohľadu na to, či si ho kúpia. Preto zverejnil všetky pesničky aj na YouTube. Ak si poslucháč odmyslí skladby Jazero, Holubička a Dávno si preč, ktoré hudobník predstavil spolu s videoklipmi ako single, práve pesnička Zatancuj si so mnou mala na YouTube najviac pozretí. Jej obľúbenosť u Adamových fanúšikov bola zjavná aj na jeho jarných akustických koncertoch. Keď interpret vyberal záverečnú pieseň, ktorou uzavrie predstavovanie albumu 30, jeho voľba preto bola jasná.







„Niektoré skladby majú v sebe niečo zvláštne a príťažlivé a toto je jedna z nich. Keď sme ju hrali naživo na akustických koncertoch, ľudia na ňu perfektne reagovali a po koncerte mi ju často spomínali a pýtali sa, či k nej spravím aj videoklip. A vtedy som o tom začal vážne premýšľať,“ priblížil spevák výber skladby.



Na jeseň bude Adam pokračovať v sérii akustických koncertov pod názvom Adam Ďurica a hostia. Zaznejú skladby Dovtedy, Spolu, Láska veda, Mandolína či Neľutujem, ale aj novinky z albumu 30 – Jazero, Holubička či Dávno si preč. Začína 24. októbra v Brne, pokračovať bude v Senici, Žiari nad Hronom, Košiciach, Poprade, Rožňave, Vranove nad Topľou a v Bratislave. Hosťami koncertov budú Karmen Pál-Baláž, Peter Bič Project a Marián Čekovský.