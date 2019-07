Akadémia divadelných tvorcov hodnotí inscenácie z celého Slovenska

Celoštátne ocenenie organizuje v spolupráci s Literárnym fondom.

Bratislava 22. júla (TASR) - Akadémia divadelných tvorcov, nová iniciatíva, ktorá prepája osobnosti slovenskej divadelnej kultúry z oblasti tvorby, divadelnej vedy a kritiky, má za sebou prvé kolo projektu Cena Akadémie za divadelnú sezónu 2018/19. Celoštátne ocenenie organizuje v spolupráci s Literárnym fondom.



V súčasnosti akadémia uzatvára prvé výberové kolo udeľovania Ceny Akadémie za divadelnú sezónu 2018/19, do ktorého 27 divadiel, zriaďovaných aj nezriaďovaných, z Bratislavy a z regiónov, prihlásilo 40 inscenácií. "Následne 25 členov akadémie, praktici aj teoretici v oblasti divadla, ktorí boli rozdelení do piatich komisií, počas roka jednotlivo hodnotilo všetky prihlásené inscenácie v piatich regionálnych okruhoch," TASR o tom v mene iniciatívy informovala Zuzana Timčíková.



Ako ďalej uviedla, každý člen komisie si musel v jemu pričlenenom regionálnom okruhu pozrieť všetky prihlásené inscenácie z divadiel daného kraja a pripraviť slovné hodnotenie v podobe rozsiahlejšej reflexie. "Napriek časovým komplikáciám jednotlivých hodnotiteľov a koordinačnej a logistickej náročnosti celého procesu sa akadémii podarilo zhromaždiť bohatý sumár kritík 40 prihlásených inscenácií," uviedla Timčíková s tým, že hodnotenia sú výnimočné aj tým, že sú výsledkom diskusie teoretikov i praktikov divadla.



Súhrnné reflexie inscenácií z piatich hodnotených okruhov sú dostupné a zverejňované na webovom sídle akadémie www.adt-theatre.sk. Vytvárajú komplexný pohľad na to, čo v danej sezóne na slovenskej divadelnej scéne vzniklo, čím sú inscenácie prínosné a v čom spočívajú ich nedostatky. "Okrem kritík hodnotitelia v komisiách na báze spoločných dohôd nominujú v každom okruhu na Cenu Akadémie dve až tri inscenácie. Tie budú vyhlásené počas leta," dodala s tým, že na jeseň sa uskutoční druhé kolo projektu a vrcholová komisia akadémie jednej z inscenácií udelí Cenu Akadémie na záverečnom ceremoniáli 13. decembra v Modrom salóne SND.