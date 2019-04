Alexandrovci v Žiline vystúpia na štadióne, turné začne v máji

Žilina bude zároveň jedným z miest, v ktorom si diváci užijú vystúpenie ďalšieho slovenského hosťa. Okrem speváčky Kristíny sa na rovnakom pódiu predstaví Poddukelský umelecký ľudový súbor.

Bratislava 14. apríla (TASR) - Štart turné Alexandrovci na Slovensku 2019 sa blíži, o necelý mesiac sa predstavia na prvom vystúpení v Prievidzi. Záujem divákov o toto podujatie dokazuje, že tento ruský súbor má stále výnimočné postavenie v našej krajine. Aj z tohto dôvodu sa koncert v Žiline presúva do väčšieho priestoru a diváci pod Dubňom si ho 28. mája užijú na futbalovom štadióne MŠK Žilina. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Alexandrovci a ich hostia začínajú v Prievidzi 12. mája, ďalšími zastávkami budú Brezno (13. 5.), Nové Zámky (15. 5.), Žilina (28. 5.), Martin (29. 5.), Košice (2. 6.), Humenné (3. 6.), Východná (4. 6.), Piešťany (6. 6.), Banská Bystrica (7. 6.), Nitra (8. 6.), záverečným bude dvojkoncert 9. júna v Bratislave.



Žilinský koncert Alexandrovcov bolo potrebné presunúť zo Zimného štadióna v Žiline na ten futbalový aj z dôvodu udelenia dotácie na rekonštrukciu, ktorá bude prebiehať práve v čase slovenského turné súboru. „Veľmi nás teší, že diváci v Žiline majú o Alexandrovcov záujem a nepripadalo do úvahy, aby sme koncert presúvali do iného mesta. Využili sme skutočnosť, že štadión MŠK Žilina je doslova hneď vedľa Zimného štadióna, takže nevzniknú žiadne zásadné dopravné zmeny pre diváka. Futbalový štadión má za sebou niekoľko významných medzištátnych futbalových zápasov a je profesionálne pripravený aj na kultúrne podujatie,“ povedal pre médiá organizátor turné Karol Jagoš.



Štadión má počas futbalových zápasov kapacitu 11.258 miest na sedenie, tribúny sú zastrešené. V rokoch 2009 až 2014 bol štadión miestom domácich medzištátnych zápasov slovenskej reprezentácie, v roku 2013 hostil zápasy, vrátane semifinálových a finálového, Majstrovstiev Európy hráčov do 17 rokov.



Žilina bude zároveň jedným z miest, v ktorom si diváci užijú vystúpenie ďalšieho slovenského hosťa. Okrem speváčky Kristíny sa na rovnakom pódiu predstaví Poddukelský umelecký ľudový súbor. Ten s Alexandrovcami absolvuje aj koncerty v Humennom, vo Východnej a v Nitre.



Tento profesionálny súbor vznikol v roku 1955 a odvtedy sa venuje rozvíjaniu a javiskovému stvárneniu hudobného a tanečného bohatstva Rusínov. V jeho troch zložkách - tanečnej, speváckej a hudobnej, pracuje viac ako 40 umelcov. Okrem tradície Rusínov žijúcich na východnom Slovensku sa súbor venuje aj folklóru ostatných regiónov Slovenska a v repertoári majú aj tance z okolitých krajín. Alexandrovci prídu na Slovensko tesne pred prvým koncertom. Počas turné precestujú približne 2500 km a odohrajú celkovo 1440 minút. Členovia súboru a organizátori sú každú noc turné ubytovaní v sto hotelových izbách a počas turné sa bude podávať približne 1500 porcií raňajok. O ruskom súbore Alexandrovci je známe, že jeho členovia nepijú alkohol, aj preto medzi podávanými nápojmi kraľujú káva, ktorej sa vypije približne 5000 pohárov a minerálna voda. Len počas autobusovej prepravy je pre súbor pripravených 1500 fliaš minerálnej vody.



Program turné Alexandrovci 2019 pozostáva z dvoch častí, v ktorých odznie celkovo 24 skladieb. Medzi nimi nebudú chýbať najznámejšie skladby z ich repertoáru - Svjaščennaja vojna, Kalinka, Kaťuša, Oči čornyje či Podmoskovskije večera. Nebudú chýbať ani dve skladby v slovenčine. Vo viacerých skladbách sa predstavia aj členovia tanečnej zložky súboru.