Americká speváčka LP mieri do Bratislavy

Koncertovať bude 27. júna v Národnom tenisovom centre.

Bratislava 28. mája (TASR) - Americká speváčka a skladateľka LP mieri do Bratislavy. Koncertovať bude 27. júna v Národnom tenisovom centre. Na Slovensku sa predstaví tretíkrát, v júni 2017 hrala na Dobrom festivale v Prešove a v júli minulého roka na festivale Pohoda. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Fanúšikov po celom svete si Laura Pergolizzi, tak znie jej civilné meno, získala výrazným a nezameniteľným hlasom a hitom Lost On You. Jej aktuálny hit Girls Go Wild fanúšikovia poznajú aj z vysielania slovenských rádií. Už o mesiac predstaví v Bratislave svoj aktuálny album Heart to Mouth.



„Keď pristúpim k mikrofónu a začnem spievať, cítim priame spojenie medzi srdcom a ústami,” vraví LP. Prvý nápad na novú platňu začala speváčka zbierať už v roku 2017 a opäť spolupracovala s producentom Mikeom Del Riom (Eminem, X Ambassadors, Skylar Grey) a skladateľom Nathanielom Campanym. „Za tie roky som zistila, čo chcem pre seba, čo chcem povedať, čo chcem ľuďom odkázať, čo chcem hrať. Nemusím nič predstierať, môžem sa prejaviť naplno, pretože to pramení z tvorivej slobody. Nemusím nikoho žiadať o povolenie, môžem byť tou, ktorou chcem byť. A písať o tom,” dodala.



LP určite nepatrí medzi typické popové hviezdy. Svojou štíhlou postavou v pánskom obleku a krátkymi kučeravými vlasmi pripomína Boba Dylana v mladosti. Jej skladby, ktoré napísala pre seba, ale aj napríklad pre Rihannu, Cher, Christinu Aguileru či Backstreet Boys však patria medzi svetové hity.



„Povedala by som, že som skrz-naskrz pesničkárka. Chytľavosť pre mňa nie je nadávka," tvrdí speváčka a skladateľka s talianskymi koreňmi, ktorá vyrastala v New Yorku, teraz žije v Los Angeles. Prelom v jej kariére prišiel so skladbou Into The Wild, ktorú vo svojej reklame použila Citibanka, nasledoval album Forever For Now. Prvý väčší úspech prišiel so skladbou Muddy Waters, ktorý sa objavil aj v seriáli Orange Is The New Black. S vydaním albumu Lost On You sa začal LP plniť sen o celosvetovej hudobnej kariére. S jej piatym albumom Heart to Mouth americký sen pokračuje, LP dobyla hudobné hitparády po celom svete s hitom Girls Go Wild.