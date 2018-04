Americký herec, scenárista a producent Alec Baldwin má 60 rokov

Alec Baldwin sa narodil 3. apríla 1958 na Long Islande v americkom štáte New York do rodiny profesora histórie a sociológie. Zo štvorice bratov bol najpriebojnejší.

Long Island/Bratislava 3. apríla (TASR) - Alec Baldwin - americký herec, scenárista a producent, bol v roku 2004 nominovaný na Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe vo filme Waynea Kramera The Cooler (Smoliar), ktorá mu priniesla aj cenu asociácie National Board of Review. V utorok 3. apríla má herec 60 rokov.



Alec Baldwin sa narodil 3. apríla 1958 na Long Islande v americkom štáte New York do rodiny profesora histórie a sociológie. Zo štvorice bratov bol najpriebojnejší. Študoval právo a politické vedy na George Washington University. Po dvoch rokoch štúdium prerušil a jeho kroky smerovali na New York University, na ktorej bol poslucháčom odboru dramatické umenie. Zároveň navštevoval herecké kurzy u Lee Strasberga, Miry Rostovovej a Elain Aikenovej.



Svoju profesionálnu hereckú kariéru začal v televízii, kde účinkoval v seriáloch The Doctors (Lekári, 1980-1983), Cutter to Houston (1983) a Knots Landing (1984-1985).



Vo filme debutoval v postave Bucka v čiernych komédiách Forever, Lulu (Navždy, Lulu 1987) v réžii Amosa Kolleka a Beetlejuice(1988) v réžii Tima Burtona.



Pri nakrúcaní filmu The Marrying Man (Muž na ženenie,1991) sa po jeho boku objavila americká herečka Kim Basinger, známa z erotickej snímky Nine 1/2 Weeks (9 a 1/2 týždňa, 1986). Neskôr sa stala jeho manželkou a má s ňou dcéru Ireland. Manželstvo sa po deviatich rokoch neslávne rozpadlo a rozvod hereckého páru často plnil stránky bulváru. V roku 2008 herec uverejnil knihu o svojej osobnej skúsenosti s rozvodom a zápasom o opatrovníctvo dcéry.



Alec Baldwin bol hviezdou amerického komediálneho seriálu 30 Rock, za ktorý dostal niekoľko uznávaných cien.



V roku 2004 prijal rolu vo filme The Last Shot (Posledný výstrel, 2004) s Matthewom Broderickom a biografickej dráme The Aviator (Letec, 2004) v réžii Martina Scorseseho. Hral aj v rodinnej komédii It's Complicated (Nejako sa to komplikuje, 2009) s Meryl Streep v hlavnej úlohe.



Milión dolárov (794.000 eur) venoval Baldwin v roku 2012 Newyorskej filharmónii iba niekoľko dní po svojom druhom sobáši s mladou 28-ročnou cvičiteľkou jógy Hilariou Thomasovou.



Začiatkom augusta 2013 prišla do slovenských kín snímka Blue Jasmine (Jasmínine slzy) od režiséra a scenáristu Woodyho Allena. Vo filmovej novinke divákom predviedol, čo sa stane, keď bohatá, arogantná Newyorčanka stratí všetky peniaze. V americkej komediálnej dráme exelovali Alec Baldwin a Peter Sarsgaard.



Médiá vo februári 2018 priniesli správu o tom, že Alec Baldwin dokáže presvedčivo stvárniť amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho vystúpenie v americkom televíznom programe Saturday Night Live pomýlilo noviny v Dominikánskej republike, ktoré si mysleli, že je to Trump. Samotný americký prezident Donald Trump kritizoval spôsob, akým ho program Saturday Night Live parodoval. Uviedol, že Baldwinovo časté stvárňovanie jeho osoby "smrdí".