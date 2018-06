Anglická legenda Smokie sa predstaví na Smokie Symphony Tour 2018

Smokie sú na scéne už viac ako 50 rokov.

Praha 8. júna (TASR) – Skupina Smokie, anglická hudobná legenda, sa opäť uchádza o priazeň fanúšikov. V závere roka sa predstaví na Smokie Symphony Tour 2018, koncerty sa uskutočnia v novembri a decembri v Budapešti, Bratislave, Brne, Zlíne, Ostrave, Plzni, Pardubiciach a Prahe. Bratislavčanom sa predstaví 29. novembra v Aegon aréne Národného tenisového centra.



Smokie sú na scéne už viac ako 50 rokov. Na koncertoch ponúknu všetky hity v sprievode 40-členného maďarského symfonického orchestra Danubiana Orchestra Obuda, medzi nimi prvý veľký hit If You Know How To Love Me, Don't Play Your Rock'n'Roll To Me, Lay Back In The Arms Of Someone aj Living Next Door To Alice, všetko zásadné skladby druhej polovice 70. rokov.



Smokie sa predstavia v aktuálnej zostave Mike Craft (spev, gitara), Terry Uttley (basová gitara, spev), v kapele jediný zo zakladajúcich členov, Mick McConnel (sólová gitara, spev), Martin Bullard (klávesy) a Steve Pinnel (bicie).







„Pred šiestimi rokmi sme už absolvovali koncerty so symfonickým orchestrom. Je skvelé hrať s orchestrom, sú to skvelí hudobníci, veľmi disciplinovaní, nie ako rockoví muzikanti, ten celkový zvuk z pódia je veľmi čistý. Keď sme v roku 1975 nahrávali v Paríži album Changing All The Time, nahrával s nami orchester Parížskej opery. Vzbudilo to tak veľký záujem, že sme s nimi neskôr odohrali koncert priamo v Parížskej opere. Spomínam aj na rok 1983, keď sme mali v Prahe koncert v Lucerne, bola to skvelá atmosféra," povedal pri stretnutí s médiami Terry Uttley.



Predkapelou bude česká pop-rocková formácia Maybe na čele so spevákom a gitaristom Honzom Roháčom. „Je pre nás poctou a skoro rozprávkou, že môžeme hrať pred takou legendou, akou sú Smokie. Ich hity pozná celý svet, viaceré zľudoveli a počúvajú ich tri generácie," uviedol pre TASR.



„Veľkú pozornosť venujeme v tomto projekte aj vizuálnej a zvukovej stránke. Nebudú chýbať veľkoplošné projekcie, na ktorých počas koncertu premietnu fotografie a videá z archívu kapely za celých 50 rokov účinkovania. Plánujeme vydanie DVD z týchto koncertov," doplnil pre TASR organizátor koncertov Miroslav Bučko.



Začiatky pop-rockovej formácie Smokie siahajú do roku 1965, keď hrali pod názvami The Yen, potom The Sphynx a neskôr Essence. Úspešnú dráhu začali v roku 1974 vydaním albumu Pass It Around. Rok nato vydali druhý album Changing All The Time. Na ňom boli hity If You Know How To Love Me a Don't Play Your Rock and Roll To Me.



Veľmi úspešné pre skupinu bolo obdobie druhej polovice 70. rokov, v hitparáde mali jedenásť skladieb, medzi nimi Oh, Carol, Lay Back In The Arms Someone, Living Next Door To Alice či Mexican Girl. Na svojom konte majú 21 štúdiových albumov, najnovší Take A Minute vyšiel v auguste 2010. Skupina v pozmenenej zostave účinkuje do dnešných dní, Terry Uttley je v nej už jediným z pôvodných členov úspešnej zostavy na čele s Chrisom Normanom z druhej polovice 70. rokov. V sobotu 9. júna oslávi 67. narodeniny.