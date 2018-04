Švédskeho dídžeja a producenta Aviciiho našli mŕtveho v Ománe.

Dvadsaťosemročný DJ, jeden z najúspešnejších v súčasnosti, tvoril predovšetkým modernú elektronickú tanečnú hudbu.

New York 20. apríla (TASR) - Švédskeho dídžeja a producenta známeho pod menom Avicii našli mŕtveho v Ománe. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Hudobníkova publicistka Diana Baronová vo svojom vyhlásení uviedla, že 28-ročný dídžej, rodným menom Tim Bergling, bol v Maskate, hlavnom meste Ománu.







Medzi jeho najznámejšie hity patria skladby Wake Me Up! či You Make Me, píše AP.