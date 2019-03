Arzén a Čechomor ruka v ruke zabavali Bratislavčanov

Ďalšími zastávkami Čechomor + Arzén tour 2019 budú Ružomberok (8. 3.), Žilina (9. 3.), Trenčín (15. 3.) a Nové Zámky (16. 3.).

Bratislava 2. marca (TASR) – Ruku na spoluprácu si podali slovenská skupina Arzén a česká kapela Čechomor. Na scéne sú už tri desiatky rokov, čo bol aj jeden z dôvodov na spoločné turné. Obe kapely majú aj príbuzný hudobný štýl, keď v ich podaní dostávajú folkové piesne rockovú podobu. Prvou zastávkou Čechomor + Arzén tour 2019 bola v piatok (1. 3.) Hant aréna na bratislavských Pasienkoch.



Terchovsko-žilinská formácia Arzén na čele so spevákom Jarom Gažom a gitaristom Pavlom Cabadajom začínala v roku 1983, takže oslavuje 35 rokov na hudobnej scéne. Na svojom konte má osem vydaných albumov, posledný ôsmy Teraz nám vyhráva vydala v roku 2017 a pred začiatkom turné pripravila jeho reedíciu aj pesničkou Dievčatko, ktorú nahrala spoločne s Čechomorom, takže je z čoho vyberať a zostaviť playlist. Hudobníci začali piesňou Boli to ručičky, ďalšími Veru sme my chlapi, Páslo dievča pávy, Nos mi červenie, S tebou či bez teba, Prespanka, Biele dievča, Dievča umieralo, Hoja, hoja, Dievčatko.



V roku 2005 vydali album Na skle maľované, na ktorom piesne zo slávneho muzikálu prearanžovali do rockovej podoby. Bratislavčania si spolu s kapelou zaspievali dve z nich - Zbohom buď, lipová lyžka a Hej, baby, baby. Ponúkla aj pesničku Chlapec som ja chlapec, ktorej autormi sú známi Muchovci z Terchovej. Na pódium si pozvala aj hostí, terchovskú kapelu Nebeská muzika. Spolu zahrali pesničky Klope Janko, V nedeľu nad ránom, Slniečko horúce, Katarínka, Žilinská brána, Muzička a Ešte raz. Všetky sú z albumu Ešte raz..., ktorý nahrali ešte v roku 2000 práve so skupinou Nebeská muzika.



"Hralo sa nám veľmi dobre, príprava turné nám dala veľa roboty, trocha nám dalo zabrať nahrávanie spoločnej pesničky, ale dopadlo to výborne. Ľudia si ju zaspievali s nami. Videoklipy, ktoré 'bežia' na zadnom plátne, dodávajú atmosfére tú správnu náladu. Prvý koncert bol fajn, máme pred sebou ďalšie štyri. Ružomberok a Žilina - to sme vlastne doma a necháme spievať divákov. Už dlhšiu dobu som mal želanie zahrať si s Čechomorom na jednom pódiu a dnes sa mi želanie splnilo," povedal pre TASR Gažo.



Druhým oslávencom spoločného koncertu bola známa česká formácia Čechomor. Vznikla v závere roka 1988 ešte pod názvom I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. Teraz oslavuje tridsiatku na scéne. Jej repertoár tvoria upravené ľudové piesne z Česka, Moravy a Slovenska. Na konci roka 1990 vydala debutový album Dověcnosti, druhým bol album Mezi horami v roku 1996. V roku 2000 si skrátila názov na Čechomor.



Na svojom konte má viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, takže má z čoho vyberať. Najnovším je album Nadechnutí z marca minulého roka. Z neho vybrala štyri piesne - Chvála Bohu, Když muziky hrály, Hříšná stodola a Mamko, nedávaj mě.



Po playliste zaradila väčšinu známych hitov v jej podaní, ako Limbora, Hej bystrá voda, Hruška, Proměny, Pivničková, Zločin, Kněždubská věž, Místečko, Husičky, Gorale, Včelín, Do kostela zvonili, Mezi horami, Básnířka a Velické zvony. Pri väčšine z nich aréna spievala aj tancovala. Pri tejto kapele boli fanúšikovia dlhé roky zvyknutí na čisto chlapskú zostavu s dvojicou frontmanov Karel Holas a František Černý. Čechomor však angažoval aj speváčku, je ňou Martina Pártlová, a tak môže zaspievať aj ženský part v slávnej skladbe Proměny, kde v originálnej albumovej verzii znie hlas Lenky Dusilovej.



"S Arzénom sme sa stretli pred niekoľkými rokmi na festivale v Terchovej, krstili sme mu aj jeden album. Aj na najnovšej platni máme spoločnú pieseň Dievčatko, Franta na nej spieva, ja hrám na husliach. Každé desaťročie našej kapely je veselšie a veselšie, my máme čím ďalej, tým väčšiu chuť hrať, stále nás to baví a vždy sa tešíme na ďalšie hranie. Ale špeciálne oslavy organizujeme," uviedli Holas a Černý pre TASR.



