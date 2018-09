Ateliér Babylon pripravil koncerty k výročiu vzniku Československa

Hudobné oslavy storočnice sa v Babylone začínajú už vo štvrtok 4. októbra koncertom Xindl X – seXy eXity Tour 2018.

Bratislava 28. septembra (TASR) – Bratislavský Ateliér Babylon dáva už niekoľko rokov okrem domácich a zahraničných koncertov svoje pódium aj českým skupinám a interpretom. V čase osláv storočnice vzniku Československa pripravil sériu vystúpení, ktorá dokazuje, že aj 25 rokov po rozdelení má česká hudba na Slovensku svoje miesto.



V partnerskom klube Radost v Brne je vytvorený priestor na prezentáciu slovenských skupín a interpretov. Obojstranný záujem o hudbu zo susednej krajiny je stále veľký a tieto koncerty patria k najnavštevovanejším v oboch kluboch. Informoval PR manažér Rado Mešša.



Hudobné oslavy storočnice sa v Babylone začínajú už vo štvrtok 4. októbra koncertom Xindl X – seXy eXity Tour 2018. Aj u nás dobre známy pesničkár, civilným menom Ondřej Ládek, oslávi v Bratislave okrem toho aj desať rokov svojho úspešného pôsobenia a vydanie nového albume seXy eXity, ktorý vyšiel len nedávno.



V sobotu 6. októbra sa do Bratislavy vráti v Čechách veľmi úspešná plzenská kapela Mandrage. V jej šou plnej vizuálnych efektov predstaví svoj tohtoročný album Po půlnoci a podporiť ju prídu čáslavská kapela Civilní obrana a slovenská kapela King Shaolin.



V piatok 16. novembra Ateliér Babylon opäť roztancuje aj u nás veľmi úspešná jednotka akademického rapu - skupina J.A.R., ktorá vznikla symbolicky 17. novembra 1989 v Prahe. Predstaví všetky svoje veľké hity, ale aj skladby z nového albumu Eskalace dobra, za ktorý tento rok získala od Českej hudobnej akadémie tri ceny Anděl.



V stredu 28. novembra pódium Babylonu opäť obsadia Roman Holý a Dan Bárta. Popri J.A.R. tento rok výnimočne obnovili spolu s Darou Rolins ich kapelu Sexy Dancers, s ktorou pred 20 rokmi očarili našu hudobnú scénu hitom Slim Jim a albumom Butcher's on the Road. Ich jediný slovenský koncert bude výnimočnou koncertnou udalosťou roka.



Záver koncertných osláv storočnice vzniku Československa bude v Babylone patriť mladej kapele a tancu. Electropop, electro swing a glamtronic sú žánre, v ktorých sa pohybuje kapela, ktorá vznikla len v roku 2012. Mydy Rabycad sa predstaví v stredu 5. decembra.