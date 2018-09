Autor slávnej Rapsódie v modrom sa narodil pred 120 rokmi

George Gershwin, vlastným menom Jacob Gershowitz, sa narodil 26. septembra 1898 v newyorskom Brooklyne ako druhé zo štyroch detí v rodine ruských židovských prisťahovalcov.

New York/Bratislava 26. septembra (TASR) - Melódia z jeho legendárnej Rapsódie v modrom patrí azda medzi najznámejšie na svete. Hoci sa skladateľ George Gershwin dožil len 38 rokov, ovplyvnil svetovú hudbu ako máloktorý autor. V stredu 26. septembra uplynie 120 rokov od jeho narodenia.



George Gershwin, vlastným menom Jacob Gershowitz, sa narodil 26. septembra 1898 v newyorskom Brooklyne ako druhé zo štyroch detí v rodine ruských židovských prisťahovalcov. Jeho otec Morris Gershowitz sa po príchode z Petrohradu do USA zoznámil s Gershwinovou matkou Rosou Bruskinovou a 21. júna 1895 sa zobrali. Neskôr si zmenil meno na Gershvin. Jeho syn George neskôr, keď sa stal umelcom, začal používať tvar Gershwin.







Mal dvanásť rokov, keď začínal hrať na klavíri. Od štrnástich ho vyučoval klavírny virtuóz a skladateľ Charles Hambitzer. Ten ho naučil aj základom kompozície. Keď mal pätnásť, začal si George zarábať ako klavirista v kúpeľnom orchestri. Rok nato si privyrábal ako song-plugger, teda klavírny prehrávač pesničiek vo vydavateľstve Remick. Z tých, ktoré denne hrával, ho oslovili najmä skladby Irvinga Berlina.



Už v roku 1916 vydal George prvú skladbu When You Want 'Em You Can't Get 'Em. Hral v kabaretoch, robil korepetítora, príležitostne sprevádzal na klavíri viaceré speváčky. V roku 1918 zaradil Al Jolson jeho pieseň Swanee do svojej broadwayskej show Sinbad. Tá mu priniesla prvý úspech.



George Gershwin mal 21 rokov, keď na Broadwayi debutoval prvou komédiou La, La, Lucille. Premiéru mala 26. mája 1919 v Henry Miller Theatre a dosiahla viac ako 100 repríz. Skladateľská práca pre broadwayské hudobné a revuálne divadlá bola v nasledujúcich rokoch ťažiskom jeho tvorivej činnosti. Zložil hudbu pre 23 hudobných komédií, muzikálov a hudobných revue.



V newyorskej Aeolian Hall mala 12. februára 1924 premiéru slávna Rapsódia v modrom. Dirigent Paul Whiteman presvedčil Gershwina, aby túto skladbu zaranžoval v džezovom štýle. Vďaka Rapsódii v modrom sa George Gershwin zaradil medzi najznámejších skladateľov celej americkej histórie.



Počas návštevy Paríža, kde študoval kompozíciu u slávnej Nadi Boulangerovej, napísal symfonickú báseň An American in Paris (Američan v Paríži), ktorá mala premiéru 13. decembra 1928 v Carnegie Hall. Z ďalších diel tohto obdobia možno spomenúť Second Rhapsody (1932) a Cuban Overture (1932).



Od tridsiatych rokov sa už orientoval väčšinou na muzikálovú tvorbu, z ktorej vyniká predovšetkým opera Porgy And Bess z černošského prostredia. Premiéru mala 10. októbra 1935 v Theatre Guild. Dosiahla 124 repríz, čo bol v tej dobe rekord. Z diela, ktoré sa považovalo za americkú ľudovú operu, pochádza aj svetoznáma ária, uspávanka Summertime. Dočkala sa nespočetného množstva spracovaní, napríklad na albume z roku 1957, na ktorom piesne z tejto opery nahrali a naspievali Ella Fitzgerald a Louis Armstrong. V roku 1959 operu Porgy a Bess sfilmovali, podobne ako osem rokov predtým muzikál Američan v Paríži.



George Gershwin spolupracoval so svojím bratom a textárom Irom Gershwinom. Ira bol starší o necelé dva roky. S Georgeom pracoval od roku 1924 až do jeho predčasnej smrti prakticky na všetkých významnejších dielach vrátane opery Porgy And Bess.



Gershwinove skladby v rôznych obmenách zaznievali v televízii a vo filme, napríklad v snímke Manhattan režiséra Woodyho Allena. Jeho piesne nahrali takí známi interpreti ako Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billy Holiday alebo Miles Davis.



George Gershwin zomrel 11. júla 1937 v Beverly Hills vo veku necelých 39 rokov po nevydarenej operácii mozgového nádoru.