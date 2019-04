Autori knihy Prepisovači dejín upozorňujú na manipuláciu s faktami

Publicisti Ľudovít Števko, Marek Mahút, Maroš Puchovský a Roman Michelko upozorňujú najmä na znepokojivé snahy prepisovať históriu a viesť agresívnu informačnú vojnu s cieľom ovládnuť mysle ľudí.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Nová kniha Prepisovači dejín poukazuje na rôznu manipuláciu s historickými faktami. Publicisti Ľudovít Števko, Marek Mahút, Maroš Puchovský a Roman Michelko upozorňujú na znepokojivé snahy prepisovať históriu a viesť agresívnu informačnú vojnu s cieľom ovládnuť mysle ľudí.



"Pokúsil som sa o stručné zhodnotenie reality od skončenia studenej vojny. O politický, hospodársky a ideologický prienik, ktorý teraz zažívame naplno. Deje sa to ohlupovaním ľudí a národa. My môžeme voči tomu urobiť iba to, že o tom píšeme," konštatoval na stredajšej (24. 4.) prezentácii v Bratislave Puchovský.



Aj podľa Michelka je dobre, že kniha vyšla, pretože obsahuje fakty, o ktorých ani verejnoprávne médiá neinformujú a realita je totálne pokrivená. V príspevkoch o Ukrajine píše, že tam stále vládnu oligarchovia, zločinci sú uznávaní a obyčajní ľudia žijú biedne. Názvy jeho dvoch príspevkov sú Ukrajina – učebnicový príklad dvojakých štandardov a Desivá ukrajinská realita: vraždy politikov a novinárov. Obraz tejto krajiny spomína aj Mahút v časti Nelichotivý primát Ukrajiny.



"Neštandardná interpretácia sa týka druhej svetovej vojny. Nacizmus či fašizmus, ktoré v nej boli podľa historických faktov jednoznačne porazené, dnes v niektorých krajinách zažívajú éru svojho obrodenia. Sme svedkami ich glorifikácie, šírenia ich symboliky, ale aj neuznávania rozsudkov medzinárodného vojnového tribunálu v Norimbergu či dokonca vyhlasovania za národných hrdinov tých, ktorí bojovali na strane hitlerovcov alebo s nimi spolupracovali," uvádza Mahút v časti Dejiny píšu víťazi, nie porazení.



O fašizme a nacizme ako nočnej more ľudstva píše aj Števko a vysvetľuje rozdiel týchto neľudských ideológií s rovnakým ideovým obsahom v zmysle Hitlerovho výroku „Cieľom každej propagandy je ovplyvniť slobodu ľudskej vôle“.



Záverečnú časť 160-stranovej knihy z vydavateľstva Žilinská prvá obchodná dopĺňajú dokumentárne fotografie z druhej svetovej vojny i súčasnosti. Tiež mapy premien európskych krajín od roku 1989 po 21. storočie.